Autorenstreik, sinkende Abonnement-Zahlen im Streaming-Geschäft und Dauerzoff mit Floridas republikanischem Gouverneur Ron DeSantis: Über einen Mangel an dringend zu bewältigenden Herausforderungen kann sich der Unterhaltungskonzern aktuell nicht beklagen. Immerhin läuft es für Walt Disney in diesem Jahr an der Kinokasse. Hilft das womöglich auch der Aktie wieder auf die Sprünge?Im Unterschied zu Netflix, dem direkten Konkurrenten im Streaming-Geschäft, performen die Papiere von Walt Disney derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...