Stuttgart (ots) -Ligeti 100natürlich lautet das Festival-Motto des Musikfests Stuttgart vom 16. Juni bis 2. Juli 2023. Das SWR Vokalensemble ist Teil des diesjährigen Festivals und präsentiert am 22. Juni im Mozart-Saal der Stuttgarter Liederhalle ein Programm mit attraktiven A cappella-Werken zum Festivalthema "Natur".György Ligeti steht dabei im Fokus des Programms. 100 Jahre wäre er in diesem Jahr geworden. Einer der wichtigsten Komponisten der Moderne, der mit seinem "Lux aeterna" den Grundstein für die klangvolle Chormusik der Moderne gelegt hat. Auch seine Hölderlin-Phantasien zählen zu den Höhepunkten der A cappella-Literatur - die musikalischen Bilder, die er aus Hölderlins poetischen Naturschilderungen erfindet, sind fast mit Händen zu greifen. Eine Auswahl von Stimmungsbildern aus den weitgehend unbekannten frühen Chorwerken Ligetis ergänzt das Komponisten-Porträt. Hinzu kommen zwei weitere Komponisten, die mit bildhaft assoziativem Zugriff aus Naturgedichten große Vokalzyklen entwickeln: Márton Illés lässt auf Gedichtfragmente des ungarischen Dichters Árpád Tóth Morgenstimmung und üppiges Frühlingserwachen auf Bilder von Krieg und Gewalt treffen - Stimmungsbild einer Frühjahrsoffensive vielleicht? Und Martin Smolka wählt den Gegenentwurf: Auf Texte des Sozialphilosophen Henry David Thoreau komponiert er Impressionen eines Aussteigers, der Kapitalismus und Konkurrenzkampf boykottiert und den Weg eines achtsamen Lebens im Einklang mit der Natur geht.Musikfest StuttgartDonnerstag, 22. Juni 2023, 20 UhrStuttgart, Liederhalle, Mozart-Saal19 Uhr Konzerteinführung mit Martina SeeberLIGETI - ILLÉS - SMOLKAGYÖRGY LIGETIMagány (Einsamkeit)Két kép (Zwei Bilder)HortobágyLux aeterna für 16-stimmigen ChorMÁRTON ILLÉSChorrajzok, Gedichtfragmente von Árpád Tóth für 24 Stimmen (Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)MARTIN SMOLKAWalden the Distiller of Celestial Dews, 5 Stücke nach Henry David ThoreauGYÖRGY LIGETIDrei Phantasien nach Friedrich Hölderlin für 16-stimmigen ChorBoris Müller, SchlagzeugSWR VokalensembleYuval Weinberg, DirigentKonzertkarten: SWR Ticketservice, 07221 300 100, SWRTicketservice.deWeitere Informationen unter http://swr.li/vokalensemble_ligeti_hundert