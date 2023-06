DJ MÄRKTE USA/Wall Street dürfte optimistisch in Notenbankwoche gehen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften etwas fester ist die Woche der Notenbanken gehen und erneut die höchsten Stände seit zehn Monaten anpeilen. Zwar liegt das Hauptaugenmerk auf der Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte, aber daneben werden sich in der laufenden Woche auch die EZB sowie die japanische und chinesische Zentralbank zu ihrer Geldpolitik äußern. Aktuell wird eine Zinspause in den USA mit einer Wahrscheinlichkeit von 76 Prozent eingepreist.

Die aktuell bullische Stimmung werde in den kommenden Tagen einer harten Probe unterzogen, heißt es mahnend im Handel. Denn schon am Dienstag könnte die Stimmung mit Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA kippen. Der Markt rechne fest mit einem weiteren Sinken der noch immer viel zu hohen Inflation. Nur so sei mittelfristig mit einem Ende des Zinserhöhungspfades der Fed zu rechnen.

Diese Spekulation stelle eine der Haupttriebfedern der aktuellen Börsenrally, die durch die wirtschaftliche Entwicklung kaum zu rechtfertigen sei, heißt es weiter. Andere Börsianer verweisen mit Blick auf die Fed auf die jüngst überraschenden Zinserhöhungen in Australien und Kanada und unterstreichen, dass eine Zinspause in den USA nicht in Stein gemeißelt sei. "(...) niemand ist sich sicher, dass die Rally anhalten wird, da die Fed die Zinssätze seit vergangenem Jahr im Rekordtempo angehoben hat, was zum Zusammenbruch einiger regionaler US-Banken geführt hat", warnt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank vor übertriebenem Optimismus.

Renditen und Dollar runter

Mit der mehrheitlich erwarteten Zinspause fallen die Renditen am Rentenmarkt, aber nur ganz knapp. Allerdings waren die Renditen zuletzt mit den mittelfristigen Zinserwartungen in den USA gestiegen, so dass Händler von einer verhaltenen Gegenreaktion sprechen. Neben den Renditen kommt auch der Dollar leicht zurück, der Dollarindex verliert 0,1 Prozent. Der Euro steigt indes. Während bei der Fed mit einem Stillhalten in der Zinsthematik gerechnet wird, setzen Händler am Donnerstag bei der EZB auf eine weitere Zinserhöhung. Dies spreche kurzfristig für den Euro, heißt es.

Am Erdölmarkt fallen die Preise: "Der jüngste Opec-Beschluss zur Fördersenkung ist schon wieder verpufft", sagt ein Marktteilnehmer. Die trüben Konjunkturaussichten sprächen nicht für einen Nachfrageschub. Insbesondere von der chinesischen Konjunkturentwicklung habe man sich mehr versprochen.

Nasdaq mit Zukauf unter Druck

Unter den Einzelaktien geben die Titel des Börsenbetreibers Nasdaq vorbörslich um 8,1 Prozent nach. Die US-Technologiebörse erwirbt für 10,5 Milliarden US-Dollar den Bankensoftwarehersteller Adenza.

Biogen steigen um 1,9 Prozent. Das Alzheimer-Medikament Leqembi, das Biogen zusammen mit der japanischen Eisai entwickelt hat, steht in den USA vor der Zulassung. Am Freitag war der Handel mit dem Wert ausgesetzt gewesen.

Die Aktie von Blue Apron gibt um 11,2 Prozent nach, nachdem sie zuvor um rund 67 Prozent nach oben geschossen war. Hintergrund des Kurssprungs war eine Vereinbarung zur Übertragung der Betriebsinfrastruktur an Freshrealm. Im Rahmen der Übereinkunft, die mit bis zu 50 Millionen Dollar bewertet wird, erhält Blue Apron eine Vorauszahlung von etwa 25 Millionen.

Chase legen um 4,6 Prozent zu. Laut Wall Street Journal zieht das Spezialchemieunternehmen seinen eigenen Verkauf in Betracht.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,58 -2,5 4,60 15,7 5 Jahre 3,89 -2,8 3,92 -10,8 7 Jahre 3,81 -2,1 3,83 -15,6 10 Jahre 3,72 -1,6 3,74 -15,6 30 Jahre 3,86 -2,1 3,88 -10,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:54 Fr, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0763 +0,1% 1,0747 1,0754 +0,6% EUR/JPY 149,91 +0,0% 149,94 149,80 +6,8% EUR/CHF 0,9748 +0,4% 0,9719 0,9702 -1,5% EUR/GBP 0,8572 +0,4% 0,8548 0,8548 -3,1% USD/JPY 139,28 -0,1% 139,53 139,30 +6,2% GBP/USD 1,2557 -0,2% 1,2572 1,2579 +3,8% USD/CNH (Offshore) 7,1535 +0,2% 7,1527 7,1390 +3,3% Bitcoin BTC/USD 25.919,82 -0,5% 25.790,58 26.589,07 +56,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,16 70,17 -2,9% -2,01 -14,6% Brent/ICE 73,11 74,79 -2,2% -1,68 -12,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 30,43 32,05 -5,1% -1,62 -59,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.962,66 1.961,24 +0,1% +1,42 +7,6% Silber (Spot) 24,12 24,30 -0,7% -0,18 +0,6% Platin (Spot) 993,85 1.014,55 -2,0% -20,70 -6,9% Kupfer-Future 3,77 3,79 -0,6% -0,02 -1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

June 12, 2023 08:45 ET (12:45 GMT)

