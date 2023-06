Diese Woche stehen nach der jüngsten Flaute wieder mehrere hochkarätige Termine auf der Markt-Agenda. Was dürfte die Börse aus den Terminen machen? Bringen US-Inflations-Daten, Fed, EZB und der Große Verfallstag wieder etwas mehr Bewegung in den Aktienmarkt? Wird die US-Notenbank Fed am Mittwochabend eine Zins-Pause einlegen, wie es der Markt erhofft oder könnte es auch eine Überraschung der Notenbanker geben? Darüber spricht Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar, RoboMarkets, im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Wie Anleger auf die Situation reagieren können, mehr dazu im Video.