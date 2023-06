Der DAX zeigte sich in der Vorwoche in einer ausgedehnten Seitwärtsphase, konnte dabei aber die Unterstützung bei 15.900 Punkten sowie den 10er-EMA im Tageschart weitgehend verteidigen. Am heutigen Montag zeigt sich der DAX im Bereich von 16.050 Punkten und ist mit einem Gap-up in den Handel gestartet. Aktuell zeigt sich der DAX bei 16.060 Punkten mit einer kleinen Tageskerze. Im bisherigen Tageshoch lag der DAX bei 16.126 Punkte, kam dann aber wieder ...

