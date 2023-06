Big Pharma: Jetzt den brandneuen und kostenlosen Report von FAST BREAK zu aussichtsreichen Pharma-Aktien sichern! https://tinyurl.com/4fhcwzaj Reißen die Zinsentscheide von EZB und Fed die Aktienmärkte in dieser Woche aus dem Tiefschlaf - Stefan Klotter, Charttechnik-Experte und Chefredakteur von FAST BREAK, schaut sich die Lage für wallstreetONLINE genau an. Dabei hat er eine Branche ausgemacht, in der die Charts aktuell ein besonders starkes Bild abgeben. Die Stimmung an den Märkten sei zwar derzeit noch euphorisch, meint Klotter. Aber wie lange noch - Zumindest der S&P 500 zeige erste Zeichen, überkauft zu sein. Wie die Aussichten vor den Notenbanksitzungen sind, und welchen Zusammenhang zwischen dem Volatilitätsindex VIX und dem S&P 500 besteht: Das und mehr sehen Sie im Wochenausblick!