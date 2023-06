Berlin (ots) -- Die Buchungsdaten von GetYourGuide (http://www.getyourguide.com/) zeigen, dass die Nachfrage nach Sporterlebnissen im Vergleich zum Vorjahr weltweit um 137 Prozent gestiegen ist. Sport kann also durchaus als wichtiger Reisetrend für 2023 und darüber hinaus gesehen werden.- Die neue Sportkategorie von GetYourGuide bietet einzigartige Erlebnisse auf der ganzen Welt, von aufregenden Motorsporterlebnissen für Formel-1-Fans bis hin zu exklusivem Zugang zu legendären Stadien.- In Zusammenarbeit mit McLaren Racing bietet eine neue "Originals by GetYourGuide"-Tour der Öffentlichkeit erstmals exklusiven Zugang zum McLaren Technology Centre in England, dem Hauptsitz des legendären Rennstalls.GetYourGuide (http://www.getyourguide.com/), die weltweit führende Online-Plattform für Reiseerlebnisse, hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre "Originals by GetYourGuide"-Kollektion von handverlesenen, exklusiven und einzigartigen Erlebnissen weiter ausbauen wird. Als Teil dieser Erweiterung führt GetYourGuide eine aufregende neue Kategorie ein, die es Reisenden ermöglicht, in die faszinierende Welt des Sports einzutauchen. Im Rahmen dieser Einführung bietet GetYourGuide eine Tour durch das McLaren Technology Centre an, den Hauptsitz von McLaren Racing. Es ist die erste Tour, bei der die breite Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, das Hauptquartier von McLaren zu besichtigen, verschiedene siegreiche Fahrzeuge aus der Renngeschichte des Teams zu sehen, und zu erfahren, wie genau ein McLaren hergestellt wird.Passend zum Ziel des Unternehmens, unvergessliche Momente für Reisende zu schaffen, wird die Erweiterung von "Originals by GetYourGuide" und die neue Sportkategorie eine Vielzahl frischer und einzigartiger Erlebnisse umfassen, die nirgendwo anders buchbar sind - mit Themen von Motorsport über Basketball bis hin zu Segeln und vielem mehr. Die neue Sportkategorie ist eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Sporterlebnissen. Seit 2022 konnte das Unternehmen im Bereich Sporterlebnisse ein beeindruckendes Buchungswachstum um 137 Prozent verzeichnen. Ein klares Zeichen für das steigende Interesse der Reisenden."Als Plattform für unvergessliche Erlebnisse wissen wir um das enorme Potenzial des Sports und die große Leidenschaft von Reisenden für diese dynamische Kategorie", sagt Jean-Gabriel Duveau, VP of Brand bei GetYourGuide. "Vom rasanten Motorsport bis zum temperamentvollen Fußball- oder Basketballspiel, jede Sportart bietet spannende Möglichkeiten für Reiseerlebnisse. In unserem gesamten Angebot, und ganz besonders in unserer 'Originals by GetYourGuide'-Kollektion, können Reisende Erlebnisse buchen, die weit über den bloßen Besuch ihrer Lieblingssportarena hinausgehen. Sie können zum Beispiel einen Blick hinter die Kulissen legendärer Stadien werfen oder bei der Herstellung eines Formel-1-Rennwagens hautnah dabei sein."Ein ganz besonderer Einblick für Sportfans im McLaren Technology CentreMcLaren wurde 1963 vom Rennfahrer, Ingenieur und Unternehmer Bruce McLaren gegründet und kann auf eine lange Geschichte in der Welt des Rennsports zurückblicken. Heute ist das McLaren Technology Centre die Heimat der McLaren Group, einschließlich McLaren Racing. Der Hauptsitz von McLaren beeindruckt nicht nur durch seine reiche Geschichte, sondern auch durch seine markante Architektur. Entworfen wurde die imposante Anlage vom berühmten britischen Architekten Lord Norman Foster.GetYourGuide ist stolz auf die Zusammenarbeit mit McLaren Racing und auf die Möglichkeit, wahrhaft unvergessliche Erlebnisse auf der ganzen Welt zu schaffen. Aus dieser spannenden Partnerschaft ist ein neues "Originals by GetYourGuide"-Erlebnis hervorgegangen, bei dem GetYourGuide-Kundinnen und -Kunden einen Blick hinter die Kulissen des McLaren Technology Centre werfen können."Der Name McLaren steht für Innovation, Leidenschaft und Wettbewerb. Und es ist eines der ältesten und erfolgreichsten Formel-1-Rennteams", so Duveau. "Wir freuen uns sehr, diese exklusive Tour mit McLaren anbieten zu können, sie ist eine unserer außergewöhnlichsten Touren bisher. Für viele Rennsportfans ist McLarens Geschichte der Inbegriff von Exzellenz - und zu sehen, wie ein McLaren zum Leben erweckt wird, ist ein Erlebnis, das nur sehr wenigen Menschen vergönnt ist."Lindsey Eckhouse, Director, Licensing & Digital Products, McLaren Racing: "Hier bei McLaren Racing stehen die Fans im Mittelpunkt von allem, was wir tun. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit GetYourGuide und darüber, dass wir das Angebot für unsere globale Fangemeinde um dieses aufregende Erlebnis erweitern konnten. Das McLaren Technology Centre steht für Rennsportgeschichte, Innovation und Leidenschaft, und wir freuen uns darauf, diese Werte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen."Im Rahmen dieser exklusiven Tour, die nur über GetYourGuide buchbar ist, erhält die breite Öffentlichkeit zum ersten Mal in der Geschichte von McLaren privaten Zugang zu den Produktions-, Test- und Mission-Control-Bereichen des Firmenhauptsitzes. Was die Gäste auf der Tour erwartet:- Die seltene Gelegenheit, die Siegerfahrzeuge aus der Renngeschichte von McLaren in ihrer Heimstätte zu sehen.- Ein Rundgang entlang der Trophäenschränke mit den Geschichten von McLarens berühmten Formel-1-Siegen.- Ein Besuch im Mission Control Room, wo mehr als 30 Ingenieurinnen und Ingenieure an Renntagen die Leistung der Autos überwachen.- Die Möglichkeit, den McLaren-Angestellten bei ihrer Arbeit zuzusehen.- Ein Blick in die Produktionshalle, um zu erfahren, wie die Spitzenautos gebaut werden und wie sorgfältig die Handmontage abläuft.Mehr "Originals by GetYourGuide"-Erlebnisse für SportfansIn diesem Jahr können sich Reisende auf viele weitere sportliche "Originals by GetYourGuide"-Erlebnisse freuen, darunter einen noch nie dagewesenen Exklusiv-Zugang zum Madison Square Garden, der berühmtesten Arena der Welt, und eine einmalige Tour durch das Roland-Garros-Stadion, um einen Blick hinter die Kulissen eines Grand-Slam-Tennisturniers zu werfen.Schon jetzt können Reisende aus dem breiten Angebot von GetYourGuide wählen, darunter Hunderte von Sporterlebnissen und viele weitere "Originals by GetYourGuide", zum Beispiel:- Madison Square Garden "Originals by GetYourGuide" (https://www.getyourguide.com/nyc-madison-square-garden-behind-the-scenes-w-john-starks-t458528): Exklusiver Backstage-Zugang zum MSG während einer einzigartigen Führung, bei der in die Fußstapfen großer Sportlegenden getreten wird. Kennenlernen ehemaliger Knicks- oder Rangers-Spieler wie John Starks oder Adam Graves.- Vendée Globe "Originals by GetYourGuide" (https://www.getyourguide.com/lorient-l152715/racing-yacht-sailing-trip-with-pro-skipper-tanguy-le-turquai-t451406/?partner=true): Der französische Meistersegler Tanguy le Turquais heißt Reisende an Bord seiner transatlantischen Solo-Rennjacht willkommen, um gemeinsam den Nervenkitzel des weiten Ozeans zu spüren. Die Teilnehmenden können live dabei sein, wenn sich Tanguy und sein Team auf das weltweit einzige Nonstop-Einzelrennen rund um die Welt vorbereiten: die Vendée Globe - auch bekannt als "Everest" der Meere.- Das Dach von Londons legendärer O2-Arena erklimmen (https://www.getyourguide.com/up-at-the-o2-l29155/climb-the-roof-of-the-o2-arena-t145554/?date_from=2023-06-13&_pc=1,5): Bei diesem exklusiven Kletter-Erlebnis können Reisende das weltberühmte Dach der O2-Arena erklimmen und 52 Meter über dem Boden einen atemberaubenden Panoramablick über Londons berühmte Skyline genießen.- Abu Dhabi: Yas Marina Circuit Tour (https://www.getyourguide.com/abu-dhabi-l494/abu-dhabi-yas-marina-circuit-2-hour-guided-tour-t56558/): Dieser Ausflug zum Yas Marina Circuit Abu Dhabi ermöglicht es Reisenden, die modernsten Formel-1-Rennstrecken der Welt von innen und außen zu entdecken.- Paris: Geführte Backstage-Tour durch das Roland-Garros-Stadion (https://www.getyourguide.com/paris-l16/paris-roland-garros-stadium-guided-backstage-tour-t418620/): Bei einer Führung durch das Roland-Garros-Stadion in Paris können Reisende hinter die Kulissen eines Grand-Slam-Turniers blicken und die Tennislegenden kennenlernen, die auf diesem Platz gespielt haben.- Führung durch die Melbourne Cricket Grounds (MCG) (https://www.getyourguide.com/melbourne-l202/melbourne-cricket-ground-mcg-tour-t115996/): Bei dieser exklusiven Tour können die Gäste bis ins Allerheiligste des legendären MCG vorstoßen, die Umkleidekabinen der Spieler betreten und selbst einen Fuß auf das Spielfeld setzen.Das neue McLaren-Erlebnis "Originals by GetYourGuide" ist unter folgendem Link (https://www.getyourguide.com/from-london-mclaren-technology-centre-tour-t471035) buchbar. Reservierungen sind möglich für den 6. Juli, den 22. August, den 30. September, den 1. Oktober und den 24. Oktober zum Preis von 467 EUR pro Person - weitere Termine folgen.Diese Meldung erfolgt unmittelbar nach der Ankündigung einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 194 Millionen Dollar, was eine Wertsteigerung für das Unternehmen und eine weitere Festigung seiner Führungsposition innerhalb der Reisebranche bedeutet.Um mehr über die kommenden "Originals by GetYourGuide" zu erfahren und weitere unvergessliche Erlebnisse auf der ganzen Welt zu entdecken, besuchen Sie www.getyourguide.com.Über GetYourGuideGetYourGuide ist der weltweit führende Online-Marktplatz für unvergessliche Reiseerlebnisse. Reisende nutzen GetYourGuide, um die besten und außergewöhnlichsten Aktivitäten an jedem beliebigen Reiseziel zu entdecken und zu buchen - von Führungen mit lokale Expert*innen über kulinarische Ausflüge und Workshops bis hin zu Tickets ohne Anstehen und exklusiven Reiseerlebnissen. Heute bietet GetYourGuide weltweit mehr als 75.000 Aktivitäten von über 16.000 Anbietern an. Seit der Gründung haben Reisende aus über 150 Ländern mehr als 80 Millionen Touren, Aktivitäten und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten über GetYourGuide gebucht. Mehr als 700 Reise- und Technikexpert*innen arbeiten in einem globalen Team für GetYourGuide. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Berlin, daneben betreibt es noch 17 lokale Büros auf der ganzen Welt (einschließlich Großbritannien und den USA).Über McLaren RacingMcLaren Racing wurde vor 60 Jahren, im Jahr 1963, vom Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. 1966 nahm das Team an seinem ersten Formel-1-Rennen teil. Seitdem hat McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, 183 Formel-1-Grand-Prix, dreimal das Indianapolis 500 und beim ersten Versuch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen.McLaren Racing tritt in fünf Rennserien an. Im Jahr 2023 wird das Team in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft mit den McLaren-Formel-1-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri, in der NTT INDYCAR SERIES mit den Arrow-McLaren-Fahrern Pato O'Ward, Felix Rosenqvist und Alexander Rossi, in der ABB FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft mit den NEOM McLaren Formula E Team-Fahrern René Rast und Jake Hughes und in der Extreme E Championship mit den NEOM McLaren Extreme E Team-Fahrer:innen Emma Gilmour und Tanner Foust antreten. Das Team nimmt auch als McLaren Shadow an der F1 Esports Pro Championship teil, nachdem es 2022 die Konstrukteurs- und Fahrermeisterschaft gewonnen hat.McLaren ist ein Verfechter der Nachhaltigkeit im Sport und Unterzeichner des UN Sports for Climate Action Commitment. Hierdurch verpflichtet sich das Unternehmen, seine CO2-Emissionen bis zum Jahr 2040 auf netto null zu senken und eine vielfältige und inklusive Kultur in der Motorsportbranche zu fördern.Pressekontakt:getyourguide_pr@styleheads.deOriginal-Content von: GetYourGuide, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102194/5531712