thyssenkrupp Nucera strebt Börsengang an

Werbung







Noch vor der Sommerpause plant thyssenkrupp Nucera eine öffentliche Notierung an der Börse.



Die thyssenkrupp Sparte Nucera ist bekannt für die Lieferung von Elektrolyseuren, welche für die Herstellung von "grünem Stahl" benötigt werden. Nun plant das Unternehmen, nach eigenen Angaben, eine öffentliche Notierung an der Frankfurter Börse. Dabei soll das Angebot hauptsächlich aus neuen Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung bestehen. Die thyssenkrupp AG sowie die das Unternehmen De Nora, welches 34% der Aktien von thyssenkrupp nucera hält, planen langfristig als Aktionär engagiert zu bleiben. Der Erlös aus dieser Kapitalerhöhung soll nach Unternehmensangaben rund 500 bis 600 Millionen Euro betragen. Die Kapitalerhöhung, welche noch vor der Sommerpause durchgeführt werden soll, finanziert unter anderem den Ausbau der Sparte für Wasserelektrolyse (AWE).









Frisch in die Woche - mit dem HSBC Wochenausblick



In unserem jeden Samstag veröffentlichten Wochenausblick haben wir für Sie die wichtigsten Termine und Veranstaltungen der anstehenden Börsenwoche übersichtlich zusammengefasst. Schauen sie über folgenden Link direkt auf unserer Website vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC