Rio Tinto investiert 1,1 Mrd USD in Aluminium-Anlage in Kanada

LONDON (Dow Jones)--Rio Tinto will seine Aluminiumhütte in Kanada im Complexe Jonquiere mit Milliardenaufwand erweitern. Wie der Bergbaukonzern mitteilte, investiert er dafür rund 1,1 Milliarden US-Dollar.

Durch die Expansion werde die Kapazität um rund 160.000 Tonnen Primäraluminium erweitert, so der Konzern. Am Ende soll die Kapazität bei 220.000 Tonnen im Jahr liegen. Der Bau wird laut Rio Tinto zweieinhalb Jahre dauern. Gleichzeitig werden an dem Standort durch Schließungen sogenannter "Potrooms" 170.000 Tonnen an Kapazität ab dem kommenden Jahr verloren gehen.

Das Investment werde es dem Unternehmen ermöglichen, die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Aluminium mit einem niedrigen CO2-Ausstoß zur Verwendung in den Bereichen Transport und Bau sowie Elektronik- und Konsumgüterprodukte zu erfüllen.

Die Gesamtinvestition umfasse eine finanzielle Unterstützung von bis zu 113 Millionen US-Dollar durch die Regierung von Quebec.

