© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr



Nach einem ziemlich verhaltenen Geschäftsjahr 2022, geht es für die Adidas-Aktie wieder merklich bergauf. Die Kursfantasie für das Papier läuft dank einer Research-Studie aktuell auf Hochtouren.

Rückenwind für Adidas: Aktuell geht es für das Papier des Sportartikelkonzerns ordentlich nach oben - sogar bis an die Spitze des DAX. Unterm Strich steht ein Plus von über fünf Prozent. Grund hierfür ist eine Studie des Analysehaus Bernstein Research, die der Adidas-Aktie deutlich Luft nach oben prognostiziert und sie als Outperformer sieht: Im Raum steht laut Analystin Aneesha Sherman ein Kursziel von 190 Euro - und damit 35 Euro mehr als noch bei der letzten Einschätzung.

Für den neuen Optimismus gibt es ihr zufolge einige Gründe: Zum einen profitiert Adidas von der Erholung des chinesischen (Käufer)-Markts. Zudem steige das Interesse an bestimmten Designmerkmalen (T-Toe), während die Yeezy-Produkt-Bestände - die aus einer beendeten Kooperation mit dem Rapper Kanye West stammen - zusehends bereinigt werden und ein Teil der Erlöse gespendet werden soll.

Das Image der Marke gewinne durch all diese Entwicklungen wieder an Gewicht. Für weitere Kursfantasie sorge zudem der anstehende Wechsel des Markenbotschafters Lionel Messi in die US-Fußballliga Major League Soccer (Inter Miami), der Sherman zufolge das US-Geschäft ankurbeln dürfte.

Was zweifellos für Adidas spricht, ist die attraktive Produktpalette, die permanent ausgeweitet wird und dabei auch immer wieder Spezial-Themen und globale Kooperationen mit Spitzensportlern und angesehenen Persönlichkeiten aus anderen Bereichen inkludiert, sowie limitierte Editionen, die den Nerv der Zeit treffen. So wurde gerade erst eine weitere Kollektion mit der britischen Designerin Grace Wales Bonner auf den Weg gebracht, bei der die jamaikanische Kultur und Natur im Fokus stehen: die Land of Wood and Water-Kollektion.

Tipp aus der Redaktion: Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie mit 100 Prozent Comeback-Potenzial sollten Sie kennen. Um welchen Geheimtipp es sich handelt, erfahren Sie in diesem kostenlosen Report.

Aktuell notiert die Adidas-Aktie bei etwas über 168 Euro. Ob die steile Kurs-Hausse langfristig anhält, bleibt abzuwarten. Die Einschätzungen der Analysten auf Marketscreener fallen zumindest etwas verhaltener aus, als die von Bernstein-Fachfrau Sherman. Sie raten zum Halten und sehen das mittlere Kursziel bei knapp über 155 Euro.

(ir) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion