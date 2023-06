NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist es am Montag weiter bergauf gegangen. Zu Beginn einer von wichtigen Notenbanken-Entscheidungen dominierten Woche hielt sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg in der ersten Handelsstunde um 0,30 Prozent auf 33 980,00 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,32 Prozent auf 4312,44 Punkte hoch, und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,50 Prozent auf 14 601,45 Punkte.

Nach den US-Inflationsdaten am Dienstag steht tags darauf der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Am Donnerstag informiert die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre künftige Geldpolitik. Von der Fed wird erwartet, dass sie nach zehn Zinserhöhungen um insgesamt fünf Prozentpunkte eine Pause einlegen wird. Ein solches Signal hatte unlängst auch der designierte Fed-Vizechef Philip Jefferson gesendet. Für Juli wird dann wieder mit einer Zinserhöhung gerechnet. Für die EZB erwarten Experten diese bereits in dieser Woche./gl/jha/

