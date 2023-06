Berlin (ots) -"In Zeiten des digitalen Wandels und der zunehmenden Verbreitung reiner Online-Medien ist es wichtiger denn je, die Bedeutung der Lokalzeitungen für Gesellschaft und Gemeinden zu betonen", sagt der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien e.V. heute in Berlin. Lokalzeitungen seien nicht nur eine zuverlässige Informationsquelle für lokale Ereignisse und Neuigkeiten, sondern sie trügen auch zur Förderung der lokalen Kultur und Gemeinschaft bei. Damit dies so bleibe, benötigten Abonnementzeitungen eine vorübergehende Förderung ihres Pressevertriebes. Entsprechende Unterstützung in der Phase des digitalen Wandels der Lokalmedien hatte Bundeskanzler Scholz gegenüber dem Verband bereits vor einem Jahr in Aussicht gestellt.Wieske kritisiert die andauernde Gesprächsverweigerung von Bundeswirtschaftsminister Habeck als zuständigem Minister in der Sache. Entsprechende unabhängige Gutachten würden "in den Wind geschossen" und schlichtweg ignoriert."Lokalzeitungen spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer starken lokalen Identität. Sie dienen der Verbesserung der öffentlichen Debatte in unserer Gesellschaft. Lokalzeitungen fördern zudem die Demokratie, indem sie auf lokale Angelegenheiten aufmerksam machen. Sie tragen dazu bei, Entscheidungen zu treffen, die auf unsere Bedürfnisse und Interessen abgestimmt sind. Der Politik darf das nicht gleichgültig sein, dass diese Aufgabe aus wirtschaftlichen Gründen bedroht ist", fordert VDL-Geschäftsführer Wieske.Am 14. Juni kommen die Lokalzeitungen zu ihrem jährlichen Branchentreff zusammen. Auf einem Kollegenabend des Kongress Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien spricht der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz eine Keynote.Der Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien e.V. (VDL) ist die Interessenvertretung der lokalen Zeitungs- und Medienhäuser. In ihm sind rund 80 kleinere und mittlere Tageszeitungen zusammengeschlossen, die etwa fünf Millionen Leserinnen und Leser haben. Der VDL repräsentiert die Belange lokal und regional ausgerichteter Tageszeitungen - Print und Digital.Der bisherige Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. hat seinen Namen um den Begriff "Lokalmedien" erweitert. Die im Jahre 1967 aus der ehemaligen Standortpresse hervorgegangene Vereinigung lokaler und regionaler Tageszeitungen trägt somit der zunehmenden Digitalisierung innerhalb der Mitgliedschaft Rechnung. Die Namensergänzung stellt den Verband für die Zukunft breiter auf. Die Abkürzung VDL wird weitergeführt.Pressekontakt:Stefan Waldschmidt M.A.VerbandsreferentTelefon: 030/ 39 80 51 54E-Mail: Stefan.Waldschmidt@lokalpresse.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81967/5531781