Neustadt a. d. W. (ots) -Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Top-Model Toni Garrn oder auch Moderator Johannes B. Kerner: Knapp 300 Gäste und Unterstützer reisten am Dienstag, den 6. Juni, zum diesjährigen "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest an den Berliner Wannsee auf die "Wannseeterrassen". Auch der stellvertretende VLH-Vorstandsvorsitzende Adrian Weiß war dabei und repräsentierte den Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VL), der seit etlichen Jahren die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" unterstützt."Ich bin dankbar, dass wir als VLH dabei helfen können, das Leben von Kindern in Not besser zu machen", sagt VLH-Vorstand Adrian Weiß. Seit 2018 haben unzählige VLH-Beraterinnen und -Berater sowie VLH-Mitglieder durch ihr Engagement, ihre Zeit und ihre Spenden ein Herz für Kinder gezeigt. Insgesamt 650.000 Euro sind dadurch zusammengekommen. "Das macht mich froh und stolz", so Weiß, selbst Vater von drei Kindern.Gemeinsam helfen: Die VLH-Unterstützung geht weiterDas Engagement der VLH zugunsten von "BILD hilft e. V. - Ein Herz für Kinder" hat bereits viele Leben berührt und positive Veränderungen bewirkt. Doch es gibt nach wie vor Kinder in Not - dabei sind Kinder, ihr Wohlergehen, ihre Sicherheit und ihre Bildung die Zukunft einer Gesellschaft.Deshalb unterstützt die VLH weiterhin diejenigen, die es am nötigsten brauchen: Kinder, die in schwierigen Umständen leben oder krank sind. Die Spenden der VLH-Beraterinnen und -Berater, der VLH-Mitglieder sowie aller anderen Unterstützer werden dazu beitragen, Bildungschancen zu verbessern, medizinische Versorgung zu gewährleisten und ein liebevolles Zuhause zu bieten.Hilfe für Kinder in NotNoch bis zum 31. Dezember 2023 ist das VLH-Spendenkonto offen für jede Spende - entweder per Überweisung:Empfänger: BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder"IBAN: DE76 2007 0000 0067 6767 03BIC/SWIFT: DEUT DE HHBank: Deutsche Bank HamburgVerwendungszweck: VLH hilftOder per Pay-Pal bzw. Kreditkarte: Direkt spenden (https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=Z3HVGMCCLCGR6).Auch hier gilt: Bitte das Spendenstichwort "VLH hilft" angeben.Weitere Informationen zum VLH-Spendenprojekt gibt es hier: https://vlh.de/vlh-hilft.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr als einer Million Mitgliedern und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr im Rahmen der eingeschränkten Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.