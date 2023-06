Eine Erhöhung des EZB-Leitzinses um 25 Basispunkte in dieser Woche scheint so gut wie sicher, meint der ehemalige Chefvolkswirt der Notenbank, Otmar Issing. Die spannendere Frage: Wird es die letzte Anhebung werden?

Auch wenn die Nervosität an den Finanzmärkten vor dem weiteren Zinskurs groß bleibt. Die EZB habe weiter Handlungsbedarf, so Issing. Denn nach wie vor sei besonders die Kerninflation noch viel zu hoch. Der Umstieg von der jahrelangen expansiven Geldpolitik hin zu einem restriktiveren Kurs wirke sich bereits auf die Wirtschaft aus. Und das sorge für Verunsicherung an den Märkten.

Der ehemaliger Chefvolkswirt der EZB, spricht im Interview mit wallstreetONLINE über die möglichen Auswirkungen der Notenbank-Entscheidungen in Europa und den USA auf Wirtschaft und Kapitalmärkte.

Video: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion