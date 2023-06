Die heimische Croma-Pharma, die bekanntlich demnächst über eine SPAC an die Börse kommt, nimmt noch im Juni den ersten Patienten in der klinischen Studie 1 zur Zulassung des Hyaluronsäure-Hautfüllers Princess® Volume Plus Lidocaine2 in China auf. Der Markt für Hautfüller in der Asien-Pazifik-Region (APAC) wird laut Croma-Pharma auf etwa 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt und verzeichnete in den letzten Jahren ein durchschnittliches Wachstum von etwa 17 Prozent pro Jahr, was zu einer steigenden Nachfrage nach sicheren, hochwirksamen Produkten führe. Die Phase-3-Studie 1 wird von Lanhzou Biotechnique Development geleitet und soll die Wirksamkeit und Sicherheit von Princess® Volume Plus Lidocaine in Bezug auf Volumeninsuffizienz im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...