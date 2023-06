Original-Research: CENIT AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu CENIT AG



Unternehmen: CENIT AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Initiation of Coverage

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.06.2023

Kursziel: 20,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Ein Digitalisierungsspezialist auf dem Weg zum "CENIT"

Die CENIT AG ist ein IT- und Softwareunternehmen, das in den Bereichen Product Lifecycle Management (PLM) und Enterprise Information Management (EIM) tätig ist. Das Unternehmen agiert als einer der weltweit größten Value Added Reseller des PLM-Software- Marktführers Dassault Systèmes und bietet ebenfalls komplementäre eigene Softwarelösungen an.

Obwohl CENIT seine Kunden beim Übergang in das Zeitalter der Industrie 4.0 bzw. der Smart Factories begleitet und dementsprechend von starken langfristigen Wachstumstrends profitiert, fiel die Umsatz- und Gewinnentwicklung in der jüngeren Vergangenheit unterdurchschnittlich aus. Dies führen wir jedoch nicht auf fehlendes Know-how oder eine mangelhafte Leistungsqualität, sondern vielmehr auf eine unzureichende Kommerzialisierung zurück. Nach dem Einstieg des Tech-Investors PRIMEPULSE in 2020/21 wurde in 2022 die Neubesetzung der beiden Vorstandspositionen abgeschlossen. Seit Mai 2023 ist PRIMEPULSE zudem im dreiköpfigen Aufsichtsrat vertreten. Das neue Top- Management um CEO Peter Schneck leitete zunächst eine umfangreiche Reorganisation mehrerer Geschäftsbereiche ein, die sich bereits in 2023 ergebniserhöhend auswirken dürfte. Neben Effizienz- bzw. Kostenmaßnahmen und Preiserhöhungen wurden strategische Schritte für die schwächelnden internationalen Töchter ergriffen sowie die M&A-Aktivitäten in den "gesunden" Geschäftsbereichen spürbar intensiviert. Seit 2022 wurden mehrere hochprofitable Targets zu attraktiven Multiples akquiriert, die das Produktportfolio des Konzerns verstärken und ebenso das Risikoprofil des Unternehmens verbessern.

Aufgrund des Rekordauftragsbestands i.H.v. 67,0 Mio. Euro (+23,3% yoy) sowie der erfolgten Reduzierung der Mitarbeiterbasis gehen wir davon aus, dass CENIT seine diesjährige Guidance (Umsatz 175,0-180,0 Mio. Euro; EBIT 9,0-9,5 Mio. Euro) erreichen wird. Darüber hinaus erwarten wir infolge der skizzierten strategischen und operativen Initiativen bis 2025 ein organisches Erlöswachstum auf 196,8 Mio. Euro bei einer überproportionalen Steigerung des EBITs auf 15,0 Mio. Euro, sodass CENIT mit einer EBIT-Marge von 7,6% in 2025 zu seinem historischen Profitabilitätsniveau zurückfinden sollte.



Bewertungstechnisch notiert die Aktie derzeit nicht nur mit einem deutlichen Abschlag zu unserem DCF-basierten Kursziel, sondern ebenso zu der Bewertung der Peergroup. Das aktuelle Kursniveau stellt u.E. einen attraktiven Einstiegszeitpunkt dar, um von der prognostizierten Steigerung der Free Cashflow-Yield (nach Leasing) von 6,9% in 2023 auf 9,7% in 2025 zu profitieren. Da CENIT traditionell eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik verfolgt, dürften Investoren sich u.E. zudem in den nächsten Jahren über deutlich steigende Dividenden freuen.

Fazit: Aufgrund der erfolgreich voranschreitenden Reorganisation und M&A-Strategie sind wir davon überzeugt, dass CENIT in seiner jetzigen Aufstellung einen attraktiven Turnaround-Case in einem strukturellen Wachstumsmarkt mit signifikantem Upside- Potenzial darstellt. Wir nehmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 20,00 Euro in unsere Coverage auf.







