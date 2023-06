Fluid Quip Technologies (FQT), ein weltweit führender Anbieter von zukunftsweisenden Technologien für die Biokraftstoff- und Biochemie-Industrie, gab jetzt die erfolgreiche Einführung seiner hochmodernen Technologien LED (Low Energy Distillation) und GNS (Grain Neutral Spirits) in der Anlage von Three Rivers Energy in Coshocton (Ohio) bekannt.

"Unsere LED- und GNS-Systeme stellen einen revolutionären Fortschritt in der Alkoholproduktion dar. Sie wurden speziell für die Steigerung der Betriebseffizienz entwickelt, unter anderem durch Senkung des Energieverbrauchs im Prozess zur Herstellung von hochreinem und Kraftstoff-Alkohol sowie durch Steigerung der Rentabilität der Anlagen und durch Verkleinerung ihres CO2-Fußabdrucks", sagte John Kwik, EVP Product Technology bei Fluid Quip Technologies. "Die Anwendung dieser Technologien in der Anlage von Three Rivers Energy ist ein bedeutender Meilenstein in der Biokraftstoffindustrie und unterstreicht das Engagement von FQT, Innovation und Nachhaltigkeit durch technische Lösungen voranzutreiben."

Das innovative LED-Verfahren sorgt für ein Gleichgewicht zwischen der verbrauchten und der zurückgewonnenen Energiemenge im Alkoholproduktionsprozess und ermöglicht so eine Gesamtenergieeinsparung von bis zu 40 %. Die Technologie lässt sich in bestehende Alkoholproduktionssysteme integrieren und führt so zu einem nachhaltigeren Produktionsmodell, einem kleineren CO2-Fußabdruck und mehr Rentabilität.

In Ergänzung zum LED-System bietet die GNS-Technologie von FQT einen einzigartigen Ansatz zum Optimieren der Produktion von hochreinem Alkohol in Getränkequalität. Mit diesem System werden die Spezifikationen für hochreinen Alkohol bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Inbetriebnahme erreicht.

"Die erfolgreiche Inbetriebnahme unserer LED- und GNS-Technologien in der Anlage von Three Rivers Energy ist ein entscheidender Moment für Fluid Quip Technologies und die gesamte Biokraftstoffindustrie", sagte Neal Jakel, President von Fluid Quip Technologies. "Wir freuen uns sehr, mit Three Rivers Energy zusammenzuarbeiten und dem Unternehmen hochmoderne Lösungen zur Verfügung zu stellen, die die Effizienz steigern, die Rentabilität verbessern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen."

Three Rivers Energy ist ein führender Hersteller von maisbasiertem Ethanol und setzt sich für die Herstellung hochwertiger erneuerbarer Kraftstoffe bei gleichzeitiger Minimierung seiner Umweltauswirkungen ein. Die Installation der LED- und GNS-Systeme von FQT steht im Einklang mit der Mission des Unternehmens, seine Produktionskapazitäten zu steigern, seinen Energieverbrauch zu senken und seine Ressourcennutzung zu optimieren.

Die LED- und GNS-Systeme von FQT haben bereits großes Interesse in der Biokraftstoffindustrie geweckt. FQT setzt sich weiterhin entschieden für die Entwicklung nachhaltiger Lösungen ein, die es den Biokraftstoffherstellern ermöglichen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und zu einer umweltfreundlicheren Zukunft beizutragen.

Weitere Informationen über FQT und die bahnbrechenden LED- und GNS-Systeme des Unternehmens finden Sie unter www.fluidquiptechnologies.com.

Über Fluid Quip Technologies:

Fluid Quip Technologies (FQT) ist ein weltweit führender Anbieter von zukunftsweisenden Technologien und Lösungen für die Biokraftstoff- und Biochemieindustrie. Mit seinem starken Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit entwickelt und implementiert FQT Systeme und Prozesse nach dem neuesten Stand der Technik, mit denen sich die Fertigungseffizienz optimieren, die Produktqualität verbessern und die Rentabilität steigern lassen. Die branchenweit führenden Lösungen von FQT ermöglichen es den Herstellern von Biokraftstoffen und Alkohol, der wachsenden Nachfrage nach erneuerbarem Alkohol gerecht zu werden und so zu einer umweltfreundlicheren Zukunft beizutragen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230612903406/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei Fluid Quip Technologies:

Michael Franko, Telefon: 319-320-7709

E-Mail: MFranko@fluidquiptechnologies.com