Seinen höchsten Stand erreicht der Deutsche Aktienindex im Juni in der Regel nach dem ersten Monatsdrittel, danach geht es überwiegend bergab - im Schnitt um bis zu zwei Prozentpunkte. Umgerechnet auf den heutigen Stand wären somit Verluste bis fast zurück an die erste stärkere Auffangzone bei 15.500 / 15.650 zu erwarten. Diesmal ist der Index zwar überdurchschnittlich gut in den Monat gestartet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...