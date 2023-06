Palfinger hat sein neues nordamerikanisches Headquarter feierlich eröffnet. Der Standort in Schaumburg, Illinois verfügt über eine hochmoderne Anlage mit integriertem Demonstrations- und Schulungszentrum. Die Eröffnung unterstreicht das strategische Ziel von Palfinger die Nummer eins in der nordamerikanischen Hebebranche zu werden. "Wir sind hier, um zu bleiben und zu wachsen. Geleitet durch unseren starken Fokus auf unsere Kunden werden wir die nächsten fünf Jahre nutzen, um unseren nordamerikanischen Marktanteil in allen Produktsegmenten deutlich zu steigern und zu zeigen, wozu wir in der Lage sind", so CEO Andreas Klauser. Palfinger ist in der Region bereits mit einem breiten Vertriebs- und Servicenetz, einer mobilen Serviceflotte von ...

