FED und EZB im Fokus: Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, EUR & Aktien wie Apple, Telsa, NIO, Lucid & Co.

Die neue Handelswoche startete schwungvoll und lieferte damit ein ähnliches Bild im DAX ab, wie vor einer Woche. Auch da gab es einen ersten Anstieg zum Handelsbeginn, der zum GAP aus Ende Mai führte und erst dort eine Gegenbewegung einleitete. Ob es sich hier ebenfalls um eine kleine Übertreibung auf der Oberseite handelt, liegt vermutlich wieder an der Entwicklung der US-Börsen am Nachmittag.

Insgesamt sind die Märkte mit geringer Vola und einer Zurückhaltung vor den wichtigen Events dieser Woche umrahmt. Es stehen am Dienstag die Verbraucherpreise aus den USA und Mittwoch die FED-Sitzung der US-Notenbank auf der Agenda. Genau darauf richten auch wir unseren Fokus und blicken in diesem Video live auf das FED Watch Tool, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinsänderung misst. Einen Tag später legt die EZB mit ihrer Zinsentscheidung nach, die jedoch nicht umstritten ist. Hier dürfte es einen weiteren Zinsschritt geben. Freitags steht zudem der große Verfallstag an, welcher nur viermal im Jahr stattfindet.

Aus diesem Anlass schauen wir mit dem Euro Stoxx auch auf den europäischen Markt und würdigen die Bewegung beim EUR-USD, welcher natürlich im Umfeld der beiden Notenbanken entsprechendes Potenzial bindet.

Wir halten charttechnische Aspekte auch im S&P500, dem Dow Jones, dem Nasdaq und diesmal wieder im Russell 2000 bereit. Der breit gefasste US-Index war jüngst deutlich volatiler als die anderen Indizes der Wall Street. Woran liegt das?

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq drangen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein. Erstaunlicherweise waren bei beiden Seiten jeweils die Elektroautobauer in den USA zu finden. Während die Aktien von Lucid Motors weiter an einer Bodenbildung arbeiten, ist Tesla fast losgelöst von den letzten Widerständen stark angestiegen. Die Meldung über die Nutzung der Ladesäulen durch General Motors (GM) wirft die Vermutung auf, dass Tesla hier einen großen Schritt in Richtung Definition des Standard für Ladevorrichtungen etablieren kann. Immerhin nutzt ebenso Ford diese Infrastruktur in den USA von 12.000 Ladesäulen.

Eine NIO brachte in der Vorwoche Quartalszahlen, hat es aber ebenso schwer, als Konkurrent von Tesla weiter aufholen zu können. Apropos Quartalszahlen: Im Vorfeld der Oracle-Zahlen am Abend blicken wir gespannt auf den Chartverlauf. Die Aktien markieren heute ein neues Allzeithoch. Kommt es danach ebenso zu einer Ernüchterung, wie bei Apple nach der Präsentation der Vision Pro vor einer Woche? Auch diese Aktie stand auf Allzeithoch und korrigierte ab dort scharf. Diesem Produkt und vor allem der Bewertung der Apple Aktie widmen wir uns noch einmal gesondert auf dem Kanal von Freestoxx mit einem Video der Reihe "Aktien im Fokus": Apple Analysen, Perspektiven und Charttechnik

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!