Gute Nachrichten für die Hertha - die Berliner haben am Montag (12.06.23) die Lizenz für die Saison 2023/24 von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erhalten und werden somit in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen können. Geschäftsführer Thomas Herrich hat nun zumindest im sportlichen Bereich Planungssicherheit. Nun müssen noch die finanziellen Maßnahmen- und Restrukturierungspläne des Hauptstadtclubs umgesetzt werden. Dazu zählt allen voran die Verlängerung der im November auslaufenden Anleihe. Die Anleihen Finder Redaktion hatte dazu vor dem Wochenende schriftlich beim Hertha-Geschäftsführer angefragt und heute nach Bekanntwerden der Lizenzerteilung die Antworten erhalten.Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Herrich, wie prekär ist die finanzielle Lage bei der Hertha trotz Einstieg der 777 Partners? Im vergangenen Jahr steht ein Verlust von 80 Mio. Euro zu Buche, wie hoch sind die Schulden derzeit konkret?

Thomas Herrich: Wie schon häufig betont, befinden wir uns in einer äußerst schwierigen wirtschaftlichen Situation. Die Verluste der Vergangenheit und die Verbindlichkeiten wiegen schwer.

Anleihen Finder: Ist der positive Lizenz-Entscheid ...

