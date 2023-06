Die AustriaEnergy International GmbH begibt eine besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe, die laut Gutachten der imug rating als Green Bond eingestuft ist, wird dabei jährlich mit 8,00 % verzinst. Der Anleihe-Erlös soll insbesondere für die Standortentwicklung und Technologie-Integration im Fokusmarkt Chile in den Bereichen Windkraft (40 % der Mittel), Photovoltaik (30 % der Mittel) und Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak (30 % der Mittel) verwendet werden. Die Besicherung des Green Bonds sieht vor, dass die Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy S.L.U., welche sämtliche Standorte in Chile hält, an einen Treuhänder zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet werden.

Die öffentliche Zeichnungsphase des Green Bonds läuft vom 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Gleichzeitig erfolgt durch die BankM AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte ...

