Die AustriaEnergy International GmbH plant die Emission eines besicherten 8,0% Green Bonds 2023/28 im Volumen von bis zu 25 Mio. EUR - Zeichnungsstart Mittwoch. - Zeichnungsstart am 14. Juni Webcast am 14. Juni 2023 um 1000 Uhr MESZ - Fokus der Mittelverwendung auf Standortentwicklung und Technologie-Integration in Chile in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...