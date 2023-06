Das unabhängige Kreativnetzwerk ernennt Bernd Schury zum Geschäftsführer von Raumtechnik

STUTTGART, Germany, June 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als Teil des Netzwerks unabhängiger Kreativagenturen "Project Worldwide (https://project.com/)" bekommt die Raumtechnik (https://www.raumtechnik.com/en/) Messebau & Event Services GmbH mit dem erfahrenen Branchenspezialisten Bernd Schury einen neuen Geschäftsführer. Die Raumtechnik selbst gehört zu den Marktführern für 3-D-Marketing, Design- Engineering und Produktion und ist dabei im Einsatz für weltweit führende Brands.



"Während seiner über 25-jährigen Karriere bei uns hat Bernd Schury große fachliche Qualifikation, Sorgfalt, Erfahrung und Loyalität bewiesen, was ihn aus unserer Sicht zur logischen Besetzung für die höchste Position in diesem für uns sehr wichtigen Unternehmen macht. Wir sind zuversichtlich, dass Bernd und sein Management Team Raumtechnik in diesem neuen Kapitel zu weiterem Erfolg führen werden", sagt Robert G. Vallee Jr., Global Chairman und Chief Executive Officer von Project.

"Ich freue mich sehr und fühle mich außerordentlich geehrt, dass man mir diese Aufgabe anvertraut. Mein Ziel ist es, unsere bisherigen Erfolge auszubauen und einen guten Weg für eine ebenso erfolgreiche Zukunft zu etablieren. Hierfür werden wir in unser Unternehmen investieren, es modernisieren und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren KundInnen weiter ausbauen. Dafür steht mir ein hervorragendes Team von MitarbeiterInnen zur Seite", so Schury.

In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer wird er den deutschen Hauptsitz von Raumtechnik in Stuttgart leiten sowie das Wachstum der Niederlassungen Köln, München und Shanghai vorantreiben. Diese breite Basis hat dem Unternehmen zu außergewöhnlicher Stärke sowie großer Kapazität verholfen, welche für einige der weltweit größten und anspruchsvollsten Marken wie Mercedes-Benz, Siemens, Dentsply Sirona, Cisco, Renault, Villeroy & Boch, Lamborghini, Deutsche Telekom, Bentley, Cartier und viele andere zum Einsatz kommen.

"Das ist ein wichtiger Moment für Raumtechnik, die sich erfolgreich durch alle dynamischen Veränderungen unserer Branche bewegt hat und deshalb außerordentlich gut für zukünftiges Wachstum aufgestellt ist. Mit der vollen Unterstützung von Project freuen wir uns darauf zu sehen, wohin Bernd und sein Team das Unternehmen in den kommenden Jahren führen werden", sagt Vallee.



Erfahren Sie mehr über Project unter Project.com (https://project.com/).

Kontakt:

Jeannie Evanchan

jeannie@praytellagency.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04d7e979-587e-407b-aaaf-52539c830f4c/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04d7e979-587e-407b-aaaf-52539c830f4c/de)