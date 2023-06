Big Pharma: Jetzt den kostenlosen Report von FAST BREAK zu aussichtsreichen Pharma-Aktien sichern! https://tinyurl.com/3ah7hssf Auch wenn die Nervosität an den Finanzmärkten vor dem weiteren Zinskurs groß bleibt: Die EZB habe weiter Handlungsbedarf, so Ex-EZB-Ökonom Otmar Issing. Denn nach wie vor sei besonders die Kerninflation noch viel zu hoch. Der Umstieg von der jahrelangen expansiven Geldpolitik hin zu einem restriktiveren Kurs wirke sich bereits auf die Wirtschaft aus. Und das sorge für Verunsicherung an den Märkten. Der ehemaliger Chefvolkswirt der EZB, spricht im Interview mit wallstreetONLINE über die möglichen Auswirkungen der Notenbank-Entscheidungen in Europa und den USA auf Wirtschaft und Kapitalmärkte.