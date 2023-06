Der S&P 500 ging am Freitag mit einer bärischen Tageskerze direkt am Widerstand bei 4.300 Punkten aus dem Handel, kann aber am heutigen Montag direkt weiter ansteigen. Aktuell notiert der S&P 500 bei 4.316 Punkten leicht unter dem Tageshoch vom Freitag. Kann der S&P 500 weiter zulegen, wäre das Verlaufshoch bei 4.322 Punkten wohl die nächste Anlaufmarke. Darüber dann der Bereich von 4.350 Punkte. Im Fokus steht aber weiterhin der US-Leitzinsentscheid ...

