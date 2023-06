ProAmpac, ein weltweiter Marktführer in den Bereichen flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, gab heute seine Zusammenarbeit mit dem 3SPack-Forschungslehrstuhl der Polytechnique Montreal bekannt, um Heat Sealing in Packaging herauszugeben. Das Buch stellt die Prinzipien des Heißsiegelns und die Korrelation von molekularen Eigenschaften und Verarbeitungsparametern mit der Prozessleistung dar.

Heat Sealing in Packaging covers both scientific and practical aspects of the basic principles of heat sealing packaging. (Photo: Business Wire)