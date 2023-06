Flatirons Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Content- und Task Management-Lösungen, bringt seine Plattform der nächsten Generation auf den Markt, die speziell für technische Publikationen für die Luftfahrtindustrie entwickelt wurde. Diese innovative Lösung stellt einen bedeutenden Fortschritt für das Content-Management dar und ermöglicht Luftfahrtunternehmen, ihre kritische technische Dokumentation auf völlig neue Art zu importieren, zu bearbeiten, zu verwalten und zu veröffentlichen, um mehr Sicherheit, Effizienz, Konformität und Zusammenarbeit zu erreichen.

Die neueste SaaS-basierte Plattform für technisches Content-Management von Flatirons Solutions ist das Ergebnis einer Produktkonsolidierung, Modernisierung und Zusammenarbeit mit namhaften Kunden wie Delta Air Lines. Sie setzt weiterhin neue Maßstäbe für die Möglichkeiten bei Wartungspublikationen durch eine intuitive und robuste Lösung für eine effektive Erstellung und Verteilung von Inhalten. Sie ermöglicht Fachleuten aus der Luft- und Raumfahrt, die beispiellosen Herausforderungen bei der Verwaltung komplexer technischer Inhalte von S1000D und ATA iSpec2200 für Flugzeugzellen und Triebwerke mithilfe einer einzigen Lösung zu bewältigen.

Die Flatirons-Plattform macht sich die neuesten technologischen Entwicklungen zunutze und verbessert moderne Flugzeugdatentypen. Gleichzeitig optimiert sie die Darstellung für die Endanwender durch ihren intelligenten, reaktionsschnellen IETP-Viewer Flatirons Pinpoint. Auf diese Weise werden Genauigkeit, Konsistenz und Konformität während des gesamten Publikationslebenszyklus gewährleistet und alle S1000D- und ATA-Handbücher in einem einzigen Viewer zusammengeführt.

"Wir sind sehr erfreut, unsere Plattform zur Verwaltung technischer Inhalte der nächsten Generation präsentieren zu können, die es den Fluggesellschaften ermöglicht, ihre Produktivität zu verbessern, die Compliance zu fördern, die Sicherheit für das technische Personal zu erhöhen und die Veröffentlichung und Verteilung von Dokumenten im gesamten Unternehmen zu modernisieren", so Stéphane Labadie, CEO bei Flatirons Solutions. "Mit ihren richtungweisenden Funktionen und Möglichkeiten, wie etwa der erweiterten Suche und der verbesserten Verlinkung, setzt unsere auf der AWS Cloud-Infrastruktur basierende Plattform einen neuen Standard für Effizienz und Zusammenarbeit, der Fluggesellschaften dabei hilft, ihre Content-Workflows zu optimieren, Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen."

"Unser Ziel ist und bleibt es, unseren Kunden einen greifbaren Mehrwert zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern Lösungen bereitstellen können, die unseren Kunden echte Wettbewerbsvorteile bieten", so Stéphane. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Delta Air Lines war Flatirons dazu in der Lage, den neuesten Industriestandard für die Verwaltung von S1000D- und ATA-Publikationen in kurzer Zeit in die Luftfahrtbranche einzuführen.

"In Kooperation mit Flatirons haben wir begonnen, die Plattform zu modernisieren und zu konsolidieren, die seit 20 Jahren im Einsatz ist. Das Ergebnis ist ein leistungsfähigeres, Cloud-basiertes und aktualisiertes Technologiepaket, mit dem wir für das kommende Jahrzehnt bestens gewappnet sind", berichtet James Griffie, Manager Technical Instruction and Communications, Delta Air Lines.

Mit dieser Version ermöglicht Flatirons globalen Luft- und Raumfahrtunternehmen auch künftig ein effizientes Erstellen, Verwalten und Veröffentlichen ihrer wichtigen Dokumente und wird somit den stetig wachsenden Anforderungen der Branche gerecht. "Dies ist nur der Beginn eines neuen Kapitels auf unserem Weg zur Gewährleistung von Betriebssicherheit, Compliance und Effizienz bei gleichzeitiger Verbesserung des Kundenerlebnisses. Wir freuen uns auf die vielversprechenden Möglichkeiten, die vor uns liegen", so Stéphane Labadie.

Über Flatirons Solutions:

Flatirons Solutions ist ein globaler Anbieter von Content- und Task Management-Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie und Fertigung. Die Flatirons-Plattform wurde speziell für Betreiber von Flugzeugflotten, MROs und OEM-Hersteller entwickelt, die unternehmenskritische Daten benötigen, um komplexe Anlagen während ihrer Produkt- und Servicelebenszyklen und über mehrstufige Geschäftsnetzwerke zu entwickeln, herzustellen, zu betreiben oder zu warten. Mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung unterstützt Flatirons Solutions globale Unternehmen bei der effizienten Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung ihrer wichtigen Inhalte und hilft ihnen, eine exzellente Betriebsleistung und umfassende Compliance zu verwirklichen.

Weitere Informationen über die technische Content-Management-Plattform Flatirons finden Sie unter www.flatironssolutions.com.

