PlugFest-Validierungen von 60 Unternehmen und 10 globalen Labors sowie ein weiterer Beweis der Dynamik auf dem MWC Shanghai

Zu den wichtigsten Aktivitäten gehörten Konformitätstests für neue Produkte, Sicherheitstests und erweiterte RIC-Tests

RIC-Anwendungsfälle zeigen das Potenzial von KI für die Netzoptimierung, einschließlich Energieeinsparungen und Lastausgleich

Die O-RAN ALLIANCE (O-RAN), die sich zum Ziel gesetzt hat, offene, intelligente, virtualisierte und vollständig interoperable Funkzugangsnetze zu schaffen, gab heute bekannt, dass das O-RAN Global PlugFest Spring 2023 ein Erfolg gewesen ist. Große Betreiber nahmen an dieser Veranstaltung teil, bei der wichtige O-RAN-Technologietests und -validierungen durchgeführt wurden, um die kontinuierliche Einführung in der Branche zu unterstützen und zu fördern. Darüber hinaus hat O-RAN eine Reihe von Demonstrationen vorgestellt, die die neuesten Fortschritte hervorheben, und zwar vor Ort auf dem MWC Shanghai oder online auf der O-RAN ALLIANCE Virtuelle Ausstellung.

O-RAN Global PlugFest Frühjahr 2023

Vom April bis zum 2. Juni nahmen 60 Firmen und Institutionen am O-RAN Global PlugFest Spring 2023 teil, das in zehn Labors in Asien, Europa und Nordamerika stattfand. Die Tests ermöglichten es den Teilnehmern, die Konformität, Leistung und Interoperabilität von O-RAN-Geräten zu überprüfen. Außerdem wurden Probleme angesprochen und Hindernisse für eine breitere Einführung der Technologie beseitigt sowie neue Funktionen, Szenarien und Anwendungen untersucht.

"Die große Beteiligung an den O-RAN PlugFests ist ein Beweis für die Unterstützung der Branche und die Dynamik der Einführung", sagte Alex Jinsung Choi, Vorstandsvorsitzender der O-RAN ALLIANCE und SVP Group Technology, Deutsche Telekom. "Durch die Bewertung von Produkten neuer Anbieter während des Spring 2023 PlugFest haben wir das Ökosystem erweitert. Die Teilnehmer haben die Stärke des RIC bei der Unterstützung wichtiger Anwendungsfälle wie Dienstgüte und Energieeffizienz unter Beweis gestellt und die Sicherheit des End-to-End O-RAN-Designs validiert.

Die O-RAN ALLIANCE begrüßt die Unterstützung des PlugFestes durch ihre Mitgliedergemeinschaft und bedankt sich bei den Teilnehmern, die weiter unten in dieser Pressemitteilung aufgeführt sind.

Neueste Innovationen der O-RAN-Technologie werden auf dem MWC Shanghai und virtuell demonstriert

O-RAN-Anbieter wollen drei physische und fünfzehn virtuelle Demos zur Verfügung stellen, um Fortschritte wie Indoor-Ortungsanwendungen, Cloud-Ökonomie mit 5G- und KI-Anwendungen, intelligente RAN-Steuerung, maschinelles Lernen, Lastausgleich und Lösungen für energieeffiziente Netzwerkimplementierung zu präsentieren.

Die Demonstrationen verdeutlichen das erstaunliche Potenzial von KI bei der Verbesserung des Lastausgleichs und der Energieeffizienz und zeigen, wie die Sicherheit von O-RAN-Netzen erfolgreich validiert werden kann. Beeindruckende Exponate mit energieeffizienter Technologie für den Aufbau von Indoor-Netzen und eine vollständige Lösung für das Testen von 5G-Funkeinheiten sind ebenfalls verfügbar. Diese bahnbrechenden Innovationen, die das unermüdliche Engagement der O-RAN ALLIANCE für den Aufbau eines offeneren, intelligenteren und effektiveren RAN zeigen, werden die Telekommunikationsbranche verändern.

Diese Demos, zu denen auch Beiträge von führenden IT-Firmen gehören, veranschaulichen das Engagement der O-RAN ALLIANCE für ein offeneres und effektiveres RAN der Zukunft. Die O-RAN ALLIANCE ebnet den Weg für erhebliche Verbesserungen der Netzwerkleistung, Sicherheit und Energieeffizienz durch den Einsatz von Spitzentechnologien wie KI, Cloud-Lösungen und maschinelles Lernen.

Besuchen Sie die O-RAN-Demonstrationen, die auf der MWC Shanghai 2023

O-RAN-Energieeffizienz-Technologie von Intel und Partner in hall N2, stand B13 (TietoEVRY)

hall N2, stand B13 (TietoEVRY) O-RAN-basierte integrierte Basisstationen von Sageran in Halle N1, Stand B124 und Halle N3, Stand E93 (Sageran)

O-RAN-Testlösungen von Rohde Schwarz, VIAVI Solutions und Baicells in Halle N1, Stand E90 (Baicells)

Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte unsere Web-Ankündigung. Die Demos werden demnächst auf der O-RAN ALLIANCE Virtuelle Ausstellung.

Aarna Networks, ArrayComm, Artiza Networks, Baicells, GDCNI, Groundhog, Intel, Inventec, Lenovo, LitePoint, NVIDIA, Radisys, Rohde Schwarz, Sageran, VIAVI Solutions und Virginia Polytechnic Institute and State University sind nur einige der Unternehmen, die die O-RAN ALLIANCE für ihre jüngsten Demonstrationserweiterungen auszeichnen möchte.

Teilnehmer am O-RAN Global PlugFest Frühjahr 2023

In Südkorea wurde das PlugFest von KT im NIA 5G Testbed Center in Pangyo ausgerichtet. Zu den Teilnehmern gehörten: ETRI, Fujitsu, Keysight Technologies, NTT DOCOMO und SOLiD.

In Taiwan wurde das PlugFest vom Auray OTIC and Security Lab an seinen beiden Standorten in Taoyuan und Kaohsiung ausgerichtet. Zu den Teilnehmern gehörten: Anritsu, Askey, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, Compal, Institute for Information Industry (III), Inventec, ITRI, Keysight Technologies, LITEON, LitePoint, LIONS, Metanoia Communications, MiTAC Computing Technology, National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Pegatron, Rohde Schwarz, Quanta Cloud Technology (QCT), SageRAN Technology, TMYTEK, Ultraband Technologies, VIAVI Solutions, Wistron NeWeb Corp, Xena Networks.

In Europa wurde das PlugFest gemeinsam von der Deutschen Telekom, EANTC, EURECOM, Orange und Vodafone in drei Laboren veranstaltet: i14y Lab in Berlin, EURECOM Lab in Sophia Antipolis und Vodafone Central O-RAN Lab in Newbury. Zu den Teilnehmern gehörten: Benetel, Capgemini Engineering, Dell Technologies, IS-Wireless, LITEON, Net AI, Nokia, Radisys, Red Hat, Rimedo Labs, Rohde Schwarz, VIAVI Solutions, VMware, VoerEir und Wind River.

In den USA wurde das PlugFest gemeinsam von der University of New Hampshire, COSMOS, CableLabs und POWDER in Partnerschaft mit AT&T und DISH Network in vier Labors veranstaltet: University of New Hampshire InterOperability Lab in Durham (NH), North American OTIC in NYC Metro Area/East (COSMOS) in North Brunswick (NJ), CableLabs Kyrio O-RAN Test and Integration Lab in Louisville (CO) und POWDER von der University of Utah in Salt Lake City (UT). Zu den Teilnehmern gehörten: Analog Devices, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, EXFO, Fujitsu, highstreet technologies, IP Infusion, National Instruments, Red Hat, Spirent Communications, VIAVI Solutions, Wind River und Xena Networks.

Über die O-RAN ALLIANCE

Die O-RAN ALLIANCE ist eine weltweite Gemeinschaft von mehr als 300 Mobilfunkbetreibern, Anbietern sowie Forschungs- und akademischen Institutionen, die in der "Radio Access Network"-Branche (RAN, ein Funkzugangsnetz) tätig sind. Da das RAN ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Mobilfunknetzes ist, besteht die Aufgabe der O-RAN ALLIANCE darin, die Branche in Richtung intelligenterer, offener, virtualisierter und vollständig interoperabler Mobilfunknetze umzugestalten. Die neuen O-RAN-Spezifikationen ermöglichen ein wettbewerbsfähigeres und lebendigeres RAN-Anbieter-Ökosystem mit schnellerer Innovation zur Verbesserung des Benutzererlebnisses. Mobilfunknetze auf O-RAN-Basis verbessern gleichzeitig die Effizienz der RAN-Bereitstellung sowie den Betrieb durch Mobilfunkbetreiber. Um dies zu erreichen, veröffentlicht die O-RAN ALLIANCE neue RAN-Spezifikationen, bringt offene Software für das RAN heraus und unterstützt ihre Mitglieder bei der Integration und Prüfung ihrer Implementierungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.o-ran.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

