AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu den Fernwärme-Plänen der Bundesregierung:

"München, Berlin, Leipzig - Fernwärme gehört fest zur Energieversorgung deutscher Großstädte. Der geplante Ausbau ist dort am effizientesten, weil pro Straßenzug tausende Menschen erreicht werden können. Fernwärme ist aber auch etwas für die mittleren Kaliber unter den deutschen Städten. Gerade im Süden mit seiner starken Industrie gibt es ungezählte Betriebe, deren Abwärme die Luft in der unmittelbaren Umgebung aufheizt, aber keine Wohnungen. Warum diese Energie nicht besser nutzen? Auf dem Dorf, wo die Häuser weit auseinanderliegen, ist das Verlegen der Rohre zu kostspielig. Für die Menschen auf dem Land wird die kostengünstigere Alternative kaum verfügbar sein. Doch die Ausbauziele sind gewaltig. Deutschland will in der Hälfte der Zeit schaffen, wofür die Dänen 50 Jahren gebraucht haben. Ob das im Bürokratie-Wunderland aufgeht, ist zumindest fraglich."