OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Atomwaffen/China:

"Je schärfer der nukleare Wettbewerb in einer multipolaren Weltordnung, umso höher das Risiko, dass Atomwaffen tatsächlich zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kommen könnten - sei es durch Fehleinschätzungen, Missverständnisse oder Unfälle. Vielleicht haben die USA auch deshalb kürzlich angeboten, ohne Vorbedingungen in neue Gespräche über die nukleare Rüstungskontrolle mit Russland wie China einsteigen zu wollen. Ob es Washington damit wirklich ernst ist? Sowohl in Moskau als auch in Peking zeigt man wenig Interesse, es herausfinden zu wollen. Das lässt nur einen Schluss zu: Im machtpolitischen Rivalitäten-Poker kommen Atomwaffen wieder in Mode."/yyzz/DP/men