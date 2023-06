ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zum Verhältnis des Bundeskanzlers zu Klimafragen:

"Als "Klimakanzler" ließ er sich im Wahlkampf 2021 plakatieren, was viele als das Versprechen verstanden, dass dieser Olaf Scholz als Regierungschef künftig der allerehrgeizigste Klimaschützer von allen werden würde. Bislang aber, und das sorgt für Enttäuschung und Verdruss insbesondere bei den Grünen und ihren klimabewegten Anhängern, versteht sich der Kanzler eher als Beauftragter für das Mittelfeld. Möglichst wenige nach hinten zu verlieren ist ihm wichtiger als an erster Stelle für zusätzlichen Speed zu sorgen. Seine Idee dabei: Die Beschleunigung kommt von selbst, wenn die Dinge erstmal in Gang gesetzt worden sind."