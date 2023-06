BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu weltweiter Aufrüstung:

"Es sei absolut erforderlich, dass die Mächte der Welt sich an die Verhandlungstische begäben, forderte SIPRI-Direktor Dan Smith am Montag - dies um so mehr, als die Aufrüstung immer weiter anschwelle, Rüstungskontrollgespräche hingegen nicht mehr existierten oder doch zumindest eingefroren worden seien. Diplomatie sei dringender nötig denn je. Und es stimmt ja: Der Ukraine-Krieg mag einer von 56 bewaffneten Konflikten sein; es ist aber derjenige, der das Potenzial besitzt, die gesamte Welt in Brand zu setzen. Das wiederum trägt dazu bei, dass der globale Süden, wenngleich er sich nicht in den Krieg einmischen will, mit wachsender Entschlossenheit eines einfordert: Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien. Allzu groß ist die Gefahr."/DP/jha