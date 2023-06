Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung Thun, 13. Juni 2023 Meyer Burger präsentiert neue langlebige und schadstofffreie Glas-Glas-Produkte bei Intersolar Europe Komplettes Portfolio der Meyer Burger Hochleistungs-Module enthält kein Blei und ist zertifiziert PFAS-frei

Neue Rahmenecken ermöglichen Selbstreinigungs-Effekt

Solardachziegel-Lösungen Meyer Burger Tile und Meyer Burger Slate verfügbar im zweiten Halbjahr 2023

Ausblick auf zukünftige leistungsstarke Heterojunction-Solarzellen mit IBC- und Perowskit-Technologie

Unternehmen unterstreicht seine Nachhaltigkeits-Strategie mit neuartigem Circular-Design beim Messestand-Konzept

Premiere zum 70-jährigen Firmenjubiläum: Buch erzählt aus Geschichte des Unternehmens Die Meyer Burger Technology AG präsentiert sich in diesem Jahr bei der Intersolar Europe vom 14. bis 16. Juni in München als Anbieter für nachhaltig produzierte und besonders langlebige Solar-Produkte "Made in Germany" mit besonders hohen Erträgen pro Quadratmeter. Am Messestand werden neben dem aktuell flächendeckend verfügbaren Bestandsportfolio von Hochleistungs-Solarmodulen auch die weiterentwickelten Solardachziegel Meyer Burger Tile und Meyer Burger Slate sowie die neuen Solarzellentechnologien IBC und Perowskit zu sehen sein. Im Fokus: Neues schadstofffreies Glas-Glas-Produktportfolio Highlight des Messeauftritts wird das neue Meyer Burger Glas-Glas Produktportfolio sein, das unter dem Namen Meyer Burger Panel+ im Jahr 2024 im Markt verfügbar sein soll. Die neuen Module "Made in Germany" und "Made in USA" werden in den drei Varianten Black, White und Clear angeboten und zeichnen sich durch Leistungsstärke, verbesserte Langlebigkeit und wegweisende Technologie aus. Mit optimiertem Glas auf der Vorder- und Rückseite kombiniert Meyer Burger die Vorteile der Heterojunction-Zelltechnologie mit der Langlebigkeit und Qualität der Glas-Glas-Modultechnologie bei gleichzeitig hoher Modulleistung, ansprechender Ästhetik und gleichbleibend geringem Gewicht. Alle Solarmodule von Meyer Burger werden ab dem vierten Quartal 2023 mit einer Smart Corner ausgestattet sein. Diese innovativen und patentierten Rahmenecken ermöglichen die Selbstreinigung der Module und verhindern so Leistungseinbussen durch Schmutzbildung an den Modulrändern. Erhältlich ist das aktuelle Modulportfolio in Europa, den USA und Australien in den Produktvarianten Meyer Burger Black, Meyer Burger White und Meyer Burger Glass bei über 50 Grosshändlern weltweit und den über 1000 bei Meyer Burger registrierten Installateuren. Einblick: Modultestzentrum erfüllt hohe Anforderungen Neben höheren Erträgen pro Fläche und einer marktführenden Langlebigkeit zeichnen sich die Produkte von Meyer Burger durch Schadstofffreiheit aus. Sie enthalten weder Blei noch Stoffe der PFAS-Gruppe, die als umweltschädlich und schwer abbaubar eingestuft sind und deren Verbot in der EU derzeit diskutiert wird. Auch in Sachen Qualität gibt Meyer Burger an seinem Messestand erstmals Einblick in seine Verfahren im eigenen Modultestzentrum, die sich an der IEC- bzw. UL-Norm orientieren und deren Anforderungen deutlich übertreffen. Alle notwendigen Zertifizierungen wie den Hagel- oder Brandtest haben auch die Solardachziegel in den Varianten Meyer Burger Tile und Meyer Burger Slate erhalten. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen sie in Massenfertigung "Made in EU" hergestellt werden und ab dem vierten Quartal 2023 im Markt verfügbar sein. Mit einer Leistung von 17 Wattpeak bieten die Solardachziegel von Meyer Burger eine leistungsstarke Alternative zum Solarmodul, etwa auf denkmalgeschützten Häusern oder bei unterbrochenen Dachflächen. Ausblick: Rückseitenkontaktzellen und Perowskit-Tandemsolarzellen Alle Produkte von Meyer Burger enthalten Heterojunction-Solarzellen aus eigener Produktion "Made in Germany". Wie die Entwicklung in diesem Bereich weitergeht, zeigt ein Technologieausblick am Messestand. Gezeigt werden die von Meyer Burger und seinen Forschungspartnern entwickelten IBC- und Perowskit-Tandemsolarzellen. Module mit der IBC-Rückkontaktzelle sollen ab 2025 in Grossserie verfügbar sein. Dass Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen von Meyer Burger elementar ist, unterstreicht in diesem Jahr der Messestand selbst, dessen zentrales Element ein Tiny House ist. "Ziel des Standkonzeptes war es, einen möglichst geringen Einfluss auf Mensch, Natur und Umwelt auszuüben", sagte Katja Tavernaro, Chief Sustainability Officer bei Meyer Burger. "Wir haben einen Circular-Design-Ansatz gewählt, der den ökologischen Fussabdruck so gering wie möglich hält." Die für den Messestand eingesetzten Materialien und Aufbauten werden wiederverwendet, Ressourceneinsatz und Müllaufkommen wurden gegenüber herkömmlichen Messebau-Konzepten entscheidend verringert. Allein die Einsparungen, die durch den Verzicht auf einen Teppichboden samt Bodenaufbau entstehen, entsprechen 10,5 Tonnen CO 2 , bzw. 10 Flügen von Frankfurt nach Lissabon oder fast dem durchschnittlichen Jahresaufkommen eines in Deutschland lebenden Menschen (11,3 Tonnen). Rückblick: Jubiläumsbuch taucht in 70 Jahre Meyer Burger ein Neben seinen Produkten stellt das Unternehmen in diesem Jahr auch seine eigene Geschichte vor: Zum diesjährigen 70. Geburtstag gibt Meyer Burger ein Jubiläumsbuch heraus. Unter dem Titel "Mit der richtigen Energie ist alles möglich" hat Autor Uli Hauser im Auftrag des Unternehmens seine Recherchen zu den Meilensteinen der Firmengeschichte aufgeschrieben. Herausgekommen sind packende Geschichten über ehemalige und aktuelle Mitarbeiter von Meyer Burger, die auch ein Stück Industriegeschichte in der Schweiz, Sachsen und im Solar Valley darstellen. Interaktiv erzählt wird diese Geschichte auch am Messestand. Die Buchpremiere findet am ersten Messetag statt. Besuchen Sie uns an unserem Messestand A1.470 in Halle A1! Mehr Infos: www.meyerburger.com/de/intersolar-2023 Buchpremiere und Medienkonferenz am Messestand: Mittwoch, 14. Buchpremiere und Medienkonferenz am Messestand: Mittwoch, 14. Juni 2023, von 14 bis 15 Uhr - Buchpräsentation, im Anschluss Fragerunde, Freiexemplare sind vor Ort erhältlich Meyer Burger Standparty: Mittwoch, 14. Juni 2023, von 17 bis 21 Uhr - Getränke, Fingerfood, Gespräche und Musik

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

Über Meyer Burger Technology AG www.meyerburger.com Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und -Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1200 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden.



