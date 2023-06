DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

VERBRENNER - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) verliert beim Streit um das Verbrenner-Aus 2035 und klimaneutrale E-Fuels die Geduld mit der EU-Kommission. In einem Brief an den Klimaschutz-Kommissar Frans Timmermans mahnt er in scharfen Worten einen Vorschlag an, wie die vereinbarte Ausnahme im geplanten Verbrenner-Verbot verankert werden könne, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Diese habe die Kommission in ihrer Erklärung vom 28. März in Aussicht gestellt, betont Wissing. (FAZ)

E-REZEPT - Ab dem 1. Juli wird es Rezepte auch digital geben. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt. "Das E-Rezept ist endlich alltagstauglich", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Zum 1. Juli 2023 können Patienten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versichertenkarte abrufen. Bis Ende Juli werden voraussichtlich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein." Lauterbach fügte hinzu: "Wenn die Patienten ihre Versichertenkarte in den Apotheken in die Lesegeräte einstecken, liegt das E-Rezept dann bereits in der Datenbank vor. Es geht jetzt mit der Digitalisierung los!" (RND)

KERNFUSION - Drei der vier deutschen Start-ups zur Entwicklung der Kernfusionstechnik bündeln Teile ihrer Entwicklungsarbeit. Mit vereinten Kräften wollen sie die Nutzbarmachung dieser als vielversprechend geltenden Energieressource forcieren. Wie es aus den Reihen der Firmen Proxima Fusion, Gauss Fusion und Fo-cused Energy am Montag hieß, haben sie nicht nur die Kooperation in technischen Fragen im Blick. Vielmehr wollen sie auch gemeinsam an verbindlichen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen mitarbeiten, die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften fördern und sich für die Akzeptanz der Fusionsenergie in der Bevölkerung stark machen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

FRANKREICH - Frankreich wirbt im Vorfeld eines von Emmanuel Macron veranstalteten Gipfels in diesem Monat um Unterstützung für eine globale Abgabe auf Treibhausgasemissionen der Schifffahrtsindustrie. Mehrere Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, sagten, das Land hoffe, sich mit anderen Ländern zusammenzutun, um einen gemeinsamen Aufruf an die Mitglieder der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen zu richten, damit diese auf ihrer bevorstehenden Tagung im Juli einer solchen Abgabe zustimmten. Frankreich versuche, eine Koalition von Dutzenden von Nationen aufzubauen, die die Idee unterstützen, und hat die Unterstützung von Japan, Dänemark, Kenia, Panama und Mexiko gewonnen - zusammen mit den Salomonen und den Marshallinseln, die sich seit Jahren für die Idee einsetzen, sagte ein Informant weiter. (Financial Times).

June 13, 2023

