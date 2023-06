DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Hochstufung: Bundesbank bescheinigt der 3U HOLDING AG erstmals "notenbankfähige" Bonität

Marburg (pta/13.06.2023/07:00) - * Grundlage ist die Analyse der Abschlüsse zum 31. Dezember 2021 * Einstufung entspricht einem "Investment Grade"

Marburg, den 13. Juni 2023 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) ist von der Deutschen Bundesbank erstmals als "notenbankfähig" eingestuft worden. Von der Bonitätsanalyse der Bundesbank als notenbankfähig eingestufte Unternehmen können von der Bundesbank und von anderen Zentralbanken des Eurosystems für geldpolitische Zwecke so behandelt werden wie Unternehmen, die von einer der vom Eurosystem für geldpolitische Zwecke anerkannten Ratingagenturen mit Investmentgrade eingestuft worden sind. Kreditforderungen gegen solche Unternehmen kommen als Sicherheiten für geldpolitische Geschäfte der Bundesbank und anderer Zentralbanken des Eurosystems in Betracht. Die Einstufung basiert auf einer Analyse der Jahres- und Konzernabschlüsse der 3U HOLDING AG zum 31. Dezember 2021.

"Über die neue Einstufung freuen wir uns - auch wenn sie auf unsere Finanzierungskonditionen keinen unmittelbaren Einfluss hat", betont Christoph Hellrung, Finanzvorstand der 3U HOLDING AG. "Sie unterstreicht den stabilen Kurs unseres Unternehmens. Seit 2016 setzen wir mit unseren drei Konzernsegmenten in Megatrends erfolgreich auf Wachstum und Wertsteigerung. Zudem haben wir es verstanden, unsere Kennzahlen auch durch solide Finanzierungs- und Bilanzpolitik laufend zu verbessern. Wir fühlen uns auch durch diese verbesserte Bonitätsbewertung darin bestärkt, unsere Strategie konsequent fortzuführen, das geplante organische Wachstum durch gezielte Investitionen zu verstärken und Wertsteigerungen zu gegebener Zeit zu realisieren - im Interesse unserer Stakeholder."

Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an.

Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

