FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten dürfte der Dax am Dienstag an seine Vortagsgewinne anknüpfen. Anleger gehen mutig an die Daten aus den USA heran, die am Nachmittag veröffentlicht werden und für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch von hoher Bedeutung sind. Die Marktteilnehmer sind offenbar optimistisch, dass die US-Währungshüter den Leitzins zunächst einmal nicht weiter erhöhen.

Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 16 192 Punkte und damit auf dem höchsten Stand seit drei Wochen. Damals war der deutsche Leitindex mit 16 331 Zählern kurz auf ein Rekordhoch gestiegen, das nun wieder in Reichweite kommt. Er folgt nun auch der starken Verfassung der US-Aktienmärkte. Vor allem unter den Tech-Anlegern hatte am Vorabend in New York viel Hoffnung geherrscht, dass die Fed die Fantasie für Künstliche Intelligenz nicht stört.

Da die Inflationsrate im Mai 2022 besonders hoch ausgefallen sei, dürfte der Rückgang der Jahresrate mathematisch bedingt jetzt besonders stark ausfallen, sagte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Die Inflationsrate ist das letzte Hindernis auf dem Weg zur Zinspause der Fed", so der Experte. Sollte die Inflation wie erwartet in Richtung 4 Prozent fallen, dann stehe dieser nichts mehr im Weg./tih/jha/