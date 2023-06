FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt und ist in Richtung 1,08 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0795 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0765 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf blicken die Marktteilnehmer über den Atlantik. In den USA veröffentlicht die Regierung am Nachmittag Inflationsdaten für den Monat Mai. Es wird mit einem weiteren Rückgang der hohen Inflation gerechnet.

Die Entwicklung hat großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, von der am Mittwoch eine Zinspause erwartet wird. Nach kräftigen Anhebungen um insgesamt fünf Prozentpunkte seit März 2022 dürfte die Fed ihren Leitzins vorerst stabil halten, erwarten viele Fachleute./bgf/jha/