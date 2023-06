Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten dürfte der DAX am Dienstag an seine Vortagsgewinne anknüpfen. Anleger gehen mutig an die Daten aus den USA heran, die am Nachmittag veröffentlicht werden und für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch von hoher Bedeutung sind.Die Marktteilnehmer sind offenbar optimistisch, dass die US-Währungshüter den Leitzins zunächst einmal nicht weiter erhöhen. Der Broker IG taxiert den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher ...

