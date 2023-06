Die Barmenia hat die aktuellen Berichte über ihre Nachhaltigkeitsentwicklung veröffentlicht Die nichtfinanziellen Berichte zeigen die Leistungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und verantwortungsvoller Unternehmensführung auf und geben Einblicke in wesentliche Themen der Wuppertaler Versicherungsgruppe. Höhepunkte im Berichtsjahr waren die Betrachtung von Klimawandelszenarien in der Risikoanalyse, eine neue Nachhaltigkeitsstrategie für alle Anlageklassen im Kapitalanlagenbereich, inklusive der ...

