Varta hat das Vertrauen des Marktes in letzter Zeit merklich erschüttert, da der Wert in einem langfristigen Abwärtstrend verläuft. Allerdings scheint der fallende Kurs vorerst gestoppt worden zu sein. Die Varta-Aktie konnte sich in der vergangenen Woche nach ihrem Allzeittief von 13,83 Euro am 01. Juni spürbar erholen. Im gestrigen Xetra-Handel schloss sie bei 16,75 Euro und leichte Rücksetzer intraday bis auf ...

