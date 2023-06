HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4417/ Die letzten 10 Jahre waren sehr erfolgreiche Börsenjahre. Es gab auch Jahre wie 2022, in dem kollektives Wundenlecken angesagt war. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, mit welcher Assetklasse du am meisten und mit welcher du am wenigsten verdient hast, höre einfach einmal rein. Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: https://audio-cd.at/abcDie Audio Business Charts zum Ansehen: https://photaq.com/page/index/4083 Die Audio Business Charts als Spotify-Playlist: https://open.spotify.com/playlist/5cwFEQBOHe9IJDlkygQNeb Zum Sprecher gibt es auch einen Börsepeople-Podcast: Josef Obergantschnig beschreibt sich auf LinkedIn als "Unternehmer - Börsianer - Präsident - Autor - Steirer". Diese Punkte gehen ...

