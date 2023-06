Interaktive Vorführungen der RapidPlan-Software des Unternehmens, die in einer Industriemontageanwendung in der TestZone (Stand A5.530) und in einer Textilanwendung (Stand B6.231) zum Einsatz kommt

Realtime Robotics, der führende Anbieter von kollisionsfreier autonomer Bewegungsplanung für Industrieroboter, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der bevorstehenden Fachmesse Automatica 2023 vertreten ist, die vom 27. bis 30. Juni 2023 in München stattfindet.

Besucher haben hier drei Gelegenheiten, die innovative Technologie von Realtime für die Bewegungssteuerung und Kollisionsvermeidung auf der Messefläche zu erleben: eine industrielle Montageschraubanwendung in der TestZone, Stand A5.530, und eine Textildemozelle am Stand der FANUC Deutschland GmbH, Stand B6.231. Außerdem wird an Stand A5.311 ein Video von Schaeffler Sondermaschinenbau gezeigt, das die Technologie vorstellt:

In der Automatica-TestZone an Stand A5.530 wird die Technologie von Realtime in einer Industriemontage-Schraubautomation vorgestellt, wo zwei FANUC 200iD 7L-Roboter, ein ABB IRB 1200 5-90-Roboter und ein KUKA KR_6_R700-Roboter zum Einsatz kommen. Nutzer können dort die Roboter selbst mittels eines Touch-Anhängers steuern (Roboter zu einzelnen Zielen senden und dann schubsen, um zu testen, ob eine Kollision stattfindet) und die Programmsequenz ganz einfach ändern. Die Demo zeigt die Leistungskraft von Realtime RapidPlan bei der Koordinierung mehrerer Roboter, kollisionsfreier Programmierung, Validierung, Prüfung und Bedienung.

FANUC Deutschland GmbH bietet an Stand B6.231 eine Demozelle, die die Bewegungsplanung von Realtime in eine Textilverarbeitungsanwendung von sewts GmbH einbaut. In der Vorführung stehen die fortschrittlichen Bildverarbeitungsfähigkeiten von sewts im Blickpunkt und zeigen, wie die Technologie Ränder, Konturen, Ecken und andere relevante Merkmale eines T-Shirts präzise identifiziert. Unter Anleitung der Bewegungssteuerungstechnologie von Realtime Robotics nutzt ein Roboter die Erkenntnisse aus der Bildverarbeitungssoftware, um das T-Shirt selektiv von bestimmten Punkten aus zu erfassen. Diese repetitive Aufgabe zeigt die Gleichmäßigkeit und Präzision der Bildverarbeitungsalgorithmen von sewts sowie die Flexibilität und Wiederholbarkeit von Roboterbewegungen, die von Realtime gelenkt werden.

An Stand A5.311 zeigt der Realtime-Partner Schaeffler Sondermaschinenbau ein Video, in dem die RapidPlan-Technologie des Unternehmens vorgeführt wird.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Robotern, die in bestimmten Zellen zum Einsatz kommen, wird es auch immer wichtiger, dass ein Roboter bei Bedarf schnell und sauber in die Grundposition zurückgeführt werden kann. Mit RapidPlan ist die Rückkehr zur Grundposition sehr einfach es sind keine besonderen Strategien nötig, um sicherzustellen, dass die Roboter nicht zusammenstoßen oder einander auf dem Rückweg in die Quere kommen. In dem Prozess sind keine Verriegelungen nötig, so dass die Größe der Zelle und die Zahl der darin eingesetzten Roboter auch problemlos erweitert werden können. In kamerabasierten Systemen kann eine einzige Kamera mehrere Stellungen an einen gemeinsamen Frame senden, und mit RapidPlan können die Roboter frei entscheiden, welcher die Aufgabe übernimmt, basierend auf einem Satz von Variablen. Mit herkömmlicher Programmierung sind derartige Robotersteuerungen derzeit schwierig.

"Die Anwendungen unserer innovativen RapidPlan-Software für Roboterbewegungssteuerung und Kollisionsvermeidung sind schier endlos, wie sich hier in den Vorführungen auf der Automatica 2023 zeigt", erklärte Rafiq Iqbal, Director of European Business Development bei Realtime Robotics. "Wir freuen uns sehr, diese interaktiven Demos mit unseren engen Partnern präsentieren zu können und nur einige der Möglichkeiten ins Rampenlicht zu stellen, die von der Logistik und Fertigung in die neuesten Technologien aufgenommen werden, um die Wirksamkeit und Effizienz ihrer Betriebsvorgänge zu transformieren."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die RapidPlan-Software von Realtime Robotics Ihrem Unternehmen helfen kann, die Effizienz und Wirksamkeit der Industrieautomationsbemühungen zu verbessern, dann begrüßen wir Sie gerne bei uns auf der Messe zu einem Gespräch oder nehmen Sie jederzeit mit uns Verbindung auf unter diesem Link.

Über Realtime Robotics

Die Technologie von Realtime Robotics erzeugt in Sekundenbruchteilen kollisionsfreie Bewegungspläne für industrielle Roboter und autonome Fahrzeuge. Die Lösung befähigt Roboter zur gemeinsamen Funktion in unstrukturierten und kooperativen Arbeitsräumen und zur unmittelbaren Reaktion auf dynamische Hindernisse. Die Lösungen des Unternehmens erweitern das Automatisierungspotenzial. Weitere Informationen über Realtime Robotics erhalten Sie hier; unsere Technologie im Einsatz sehen Sie hier und nehmen Sie auf Twitter und LinkedIn mit uns Verbindung auf.

