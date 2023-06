In den drei Monaten bis Ende Mai stiegen die Erlöse des US-Softwarekonzerns gegenüber dem Vorjahreswert um 17 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar.Austin - Florierende Cloud-Services haben dem US-Softwarekonzern Oracle im vergangenen Geschäftsquartal zu mehr Gewinn und Umsatz verholfen. In den drei Monaten bis Ende Mai stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um 17 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar, wie der SAP-Erzrivale am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Cloud-Umsätze wuchsen um 54 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar.

