DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Chinas Zentralbank hat ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte von 2 auf 1,9 Prozent gesenkt und stellt damit 2 Milliarden Yuan (ca. 260 Millionen Euro) über ihre siebentägigen Repos zur Verfügung. Der Schritt kam, nachdem Notenbankchef Yi Gang kürzlich sagte, dass die Zentralbank "antizyklische" Anpassungen verstärken und die Finanzierungskosten für die Wirtschaft weiter senken werde. Jüngste Wirtschaftsdaten haben gezeigt, dass Chinas pandemische Erholung nach einem starken Aufschwung zu Beginn des Jahres ohne staatliche Anreize an Fahrt verloren hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV

14:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag

Im Laufe des Tages:

- DE/Volkswagen AG (VW), Aufsichtsratssitzung

- DE/Deutsche Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG),

Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 16.6)

- ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ggf. Fortsetzung der ao HV

zur Abstimmung über Kapitalherabsetzung zur vollständigen Übernahme

durch die Mutter Siemens Energy

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Gesco 1,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Mai PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+6,1% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+6,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+6,3% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+7,6% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni PROGNOSE: -13,0 Punkte zuvor: -10,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -41,4 Punkte zuvor: -34,8 Punkte - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +46.700 Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,0% zuvor: 3,9% - US 14:30 Realeinkommen Mai 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.191,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.352,00 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.864,00 +0,4% Nikkei-225 32.988,63 +1,7% Schanghai-Composite 3.227,16 -0,1% Hang-Seng-Index 19.477,68 +0,4% +/- Ticks Bund -Future 134,44 +10 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 16.097,87 +0,9% DAX-Future 16.153,00 +1,1% XDAX 16.145,00 +1,1% MDAX 27.305,83 +0,6% TecDAX 3.230,00 +1,0% EuroStoxx50 4.316,49 +0,6% Stoxx50 3.974,16 +0,0% Dow-Jones 34.066,33 +0,6% S&P-500-Index 4.338,93 +0,9% Nasdaq-Comp. 13.461,92 +1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,34 +22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem weiteren leicht positiven Handelstag rechnen Marktteilnehmer auch am Dienstag. Der Markt gehe optimistisch in die Reihe der Notenbanksitzungen. Vor allem von der US-Notenbank wird am Mittwoch eine Zinspause erwartet, was hauptsächlich die zinssensitiven Branchen wie Tech-Werte weiter nach oben treiben dürfte. Dazu kommen nun auch noch fundamental starke Zahlen von Oracle. Da die Wachstumsbranchen in Deutschland kaum vertreten sind, erwarten sich Händler vom DAX auch nicht viel. Er wird leicht über der 16.100er-Marke erwartet. Positiv aufgenommen wird eine kleine Zinssenkung in China. Dort hat die Zentralbank ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte von 2,0 auf 1,9 Prozent gesenkt. Dies steigert auch global die Hoffnung auf eine Wiederbelebung Chinas als Konjunkturlokomotive. Wichtigstes Datum des Tages sind die Verbraucherpreise (CPI) für Mai aus den USA. Hier wird mit einem Anstieg der Kernrate um 5,3 Prozent zum Vorjahr gerechnet. Geringere Werte dürften dem Markt weiteren Auftrieb geben, auf eine lockere Fed-Politik zu setzen. Handfeste Gründe dafür gibt es allerdings nicht, die Fed hat mehrfach betont, nicht auf vereinzelte Datensätze zu blicken, sondern nur mehrmonatige Durchschnitte. In Deutschland blickt man auf den ZEW-Index und die endgültigen Verbraucherpreise für Mai.

Rückblick: Dass der Aktienmarkt mit so viel Schwung die Zinsentscheidungen von gleich vier Notenbanken ansteuerte, überraschte manche Marktbeobachter. Denn die Märkte konnten sich in ihren Erwartungen nicht sicher sein, wie die vergangene Woche mit den Zinserhöhungen in Australien und Kanada gezeigt hatte. Beide kamen unerwartet. Nach dem Tod des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi legten MFE-MediaForEurope 2,3 Prozent zu, da vom Unternehmens-CEO Pier Silvio Berlusconi ein marktfreundlicheres Vorgehen erwartet wurde. Casino Guichard sprangen um 10,3 Prozent empor. Neue Übernahmehoffnung trieb den Kurs. Georg Fischer stiegen um 3,5 Prozent. Der Hersteller von Rohrleitungssystemen will für 2,1 Milliarden Euro die finnische Uponor übernehmen. Deren Kurs stieg um fast 7 Prozent. Um 14,6 Prozent brachen dagegen SES ein. Sie litten unter dem schnellen Abgang von CEO Steve Collar.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Volkswagen gewannen 2,5 Prozent - dank Aussagen zur künftigen Strategie. Im Schlepptau zogen auch andere Automobilwerte an: Bei Daimler Truck ging es 2,2 Prozent höher, bei BMW um 1,9 Prozent. Adidas kletterten um 5,5 Prozent und über die Marke von 168 Euro. Bernstein hatte das Kursziel auf 190 Euro erhöht. Hensoldt verteuerten sich um 5,2 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Kepler. Auch bei Rheinmetall ging es höher - um 3,6 Prozent. Aussagen von Chef Armin Papperger, der mittelfristig eine deutlich höhere Bewertung für sein Unternehmen anstrebt, trieben. Thyssenkrupp hinkten mit plus 0,5 Prozent hinterher. Zwar will der Stahlkonzern Nucera noch im Juni an die Börse bringen, jedoch die Mehrheit behalten.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Schlepptau der Wall Street ging es für den Gesamtmarkt noch etwas nach oben. Bei den Einzelwerten gab es keine auffallenden Bewegungen.

USA - AKTIEN

Fester - Vor allem die zinssensiblen Technologiewerte an der Nasdaq profitierten von der Spekulation auf eine Zinspause der Fed am Mittwoch. Aktuell wird eine solche Pause mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent eingepreist. Die Titel des Börsenbetreibers Nasdaq gaben um 11,8 Prozent nach. Er erwirbt für 10,5 Milliarden US-Dollar den Bankensoftwarehersteller Adenza. Oracle stiegen vor ihrem Zahlenausweis nach Börsenschluss um 6,1 Prozent. Wolfe Research hat die Aktie auf Outperform angehoben. Tesla (+2,2%) setzten ihre Gewinnstrecke fort, es war der zwölfte Tag in Folge mit Aufschlägen. Biogen stiegen um 1,5 Prozent. Das Alzheimer-Medikament Leqembi steht in den USA vor der Zulassung. Adobe-Aktien kletterten um 4,6 Prozent, unterstützt durch eine Reihe positiver Analystenkommentare. Carnival schossen um 12,5 Prozent nach oben. Zwei Analysten - von der Bank of America und von JP Morgan - äußerten sich bullisch zu dem Wert.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,57 -2,9 4,60 15,3 5 Jahre 3,88 -3,5 3,92 -11,5 7 Jahre 3,82 -1,9 3,83 -15,5 10 Jahre 3,73 -0,8 3,74 -14,7 30 Jahre 3,88 -0,5 3,88 -9,2

Nachdem die Renditen am Rentenmarkt zuletzt mit den mittelfristigen Zinserwartungen in den USA gestiegen waren, tat sich dort am Montag wenig.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,0795 +0,3% 1,0758 1,0747 +0,9% EUR/JPY 150,52 +0,2% 150,17 150,11 +7,2% EUR/CHF 0,9780 +0,0% 0,9777 0,9777 -1,2% EUR/GBP 0,8612 +0,2% 0,8597 0,8605 -2,7% USD/JPY 139,44 -0,1% 139,59 139,67 +6,3% GBP/USD 1,2535 +0,2% 1,2514 1,2488 +3,6% USD/CNH 7,1725 +0,2% 7,1560 7,1590 +3,5% Bitcoin BTC/USD 26.053,44 +0,5% 25.925,65 25.835,88 +57,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollarindex stagnierte. Der Euro zeigte leichte Stärke. Während bei der Fed mit einem Stillhalten in der Zinsthematik gerechnet wird, setzen Händler am Donnerstag bei der EZB auf eine weitere Zinserhöhung. Dies spreche kurzfristig für den Euro, hieß es zu den kleinen Aufschlägen. Die Gemeinschaftswährung tendierte um 1,0760 Dollar, nicht allzu weit entfernt von der 1,07er Marke, an der der Euro laut Händlern schon länger "festklebt".

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,36 67,12 +0,4% +0,24 -15,6% Brent/ICE 72,24 71,84 +0,6% +0,40 -13,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 13, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Am Erdölmarkt fielen die Preise: "Der jüngste Opec-Beschluss zur Fördersenkung ist schon wieder verpufft", sagte ein Marktteilnehmer. Die trüben Konjunkturaussichten sprächen nicht für einen Nachfrageschub. Insbesondere von der chinesischen Konjunkturentwicklung habe man sich mehr versprochen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.960,30 1.957,91 +0,1% +2,39 +7,5% Silber (Spot) 24,15 24,08 +0,3% +0,07 +0,8% Platin (Spot) 998,78 995,00 +0,4% +3,78 -6,5% Kupfer-Future 3,77 3,75 +0,5% +0,02 -1,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Die ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Truppen kann nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron "mehrere Wochen oder Monate" dauern.

- Die Ukraine hat im Zuge ihrer Gegenoffensive nach eigenen Angaben weitere Erfolge erzielt und inzwischen sieben Dörfer von den russischen Streitkräften zurückerobert.

SCHWEDEN / TÜRKEI

Kurz vor Gesprächen über den Nato-Beitritt Schwedens hat die Regierung in Stockholm der Auslieferung eines selbsternannten Unterstützers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an die Türkei zugestimmt.

DÜRR

kauft die BBS-Automation-Gruppe und setzt damit den Ausbau seines Geschäftsfelds Automatisierungstechnik fort. Im Zuge der Transaktion erwirbt Dürr nach eigenen Angaben 100 Prozent der Anteile an der Rome HoldCo GmbH, der Holding-Gesellschaft von BBS Automation. Verkäufer ist ein Konsortium unter der Führung des Finanzinvestors EQT. Der Unternehmenswert von BBS Automation liege laut Dürr zwischen 440 und 480 Millionen Euro und hänge von der Ergebnisentwicklung im Jahr 2023 ab.

PROSIEBEN

baut im Zuge der stärkeren Konzentration auf das Unterhaltungsgeschäft den Vorstand um. Wie der Konzern mitteilte, verlässt der für den Bereich Entertainment zuständige Vorstand Wolfgang Link das Unternehmen zum 15. Juli. CEO Bert Habets wird das Segment künftig direkt führen. Link werde dem Unternehmen noch bis mindestens Ende des Jahres beratend zur Seite stehen.

ENEL

hat Stefano De Angelis zum neuen Finanzchef ernannt. Wie der italienische Energiekonzern am Montagabend mitteilte, soll De Angelis Nachfolger von Alberto De Paoli werden, der künftig die Geschäfte in Nordamerika und Lateinamerika führen soll.

SAINT-GOBAIN

Der Baustoffkonzern verstärkt sich mit einem Zukauf in Kanada. Das Unternehmen übernimmt die Building Products of Canada für rund 925 Millionen Euro.

INTEL / ARM

Der britische Chiphersteller Arm erhält bei seinem Börsengang möglicherweise einen prominenten Ankerinvestor: Arm hat mit mehreren Unternehmen Gespräche über ein Investment geführt, darunter Intel, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die Verhandlungen seien in einem frühen Stadium. Details, wie das mögliche Volumen einer Investition, seien unklar, so Bloomberg.

MICROSOFT / ACTIVISION

Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC will die Übernahme des Videospiel-Herstellers Acitivision Blizzard durch den Microsoft mit Hilfe der Justiz vorübergehend aufhalten: Die FTC beantragte am Montag bei einem Bundesgericht in San Francisco eine einstweilige Verfügung, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging. Diese sei notwendig, "um Schaden abzuwenden", solange die FTC prüfe, ob "die geplante Übernahme gegen US-Wettbewerbsgesetze verstößt", erklärte die Behörde.

ORACLE

ist in seinem vierten Geschäftsquartal dank eines starken Cloud-Geschäfts kräftig gewachsen. Die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis wurden übertroffen. Der Umsatz kletterte im Dreimonatszeitraum bis Ende Mai um 17 Prozent auf 13,8 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 13,7 Milliarden Dollar prognostiziert. Das Cloud-Geschäft legte um 54 Prozent zu, wechselkursbereinigt stieg es um 55 Prozent. Oracle selbst hatte ein Wachstum von 49 bis 51 Prozent bzw wechselkursbereinigt von 51 bis 53 Prozent in Aussicht gestellt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.