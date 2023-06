Axelspace Corporation, ein Pionier auf dem Gebiet der Mikrosatelliten, hat den "Green Spacecraft Standard 1.0" festgelegt, der darauf ausgerichtet ist, Raumfahrt und Nachhaltigkeit in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Wir werden uns nicht nur an die Leitlinien während des Lebenszyklus von Satelliten halten, sondern sie aktiv fördern, damit die nachhaltige Raumfahrt zum Branchenstandard wird.

Was ist der Green Spacecraft Standard 1.0?

Axelspace fördert die Raumfahrt seit den 2000er-Jahren und hat die Leitlinien für Nachhaltigkeit in Bezug auf den gesamten Lebenszyklus von Satelliten festgelegt.

Diese Leitlinien gelten für künftige Geschäfte von AxelLiner sowie für die Hersteller von Raumfahrzeugen, mit denen wir zusammenarbeiten.

https://www.axelspace.com/assets/pdf/sustainability/greenspacecraftstandard_en.pdf

Green Spacecraft Standard 1.0 1. Einleitung 1.1 Akronyme 2. Für eine nachhaltige Erde 2.1 Grüne Beschaffung 2.2 Grüne Fertigung Tests 2.3 Grüner Transport 3. Für eine nachhaltige Raumfahrt 3.1 Vermeidung von Weltraumschrott 3.2 Post Mission Disposal (PMD) 3.3 Vermeidung von Zusammenstößen im Weltraum (COLA: COLlision Avoidance) von Trümmern und anderen Satelliten 3.4 Zusammenarbeit mit SSA-Agenturen und anderen Satellitenbetreibern 3.5 Erkennung, Identifizierung und Verfolgung von Orbitalobjekten 3.6 Überprüfung durch Drittparteien

Beitrag zur Festlegung von praktischen Branchenstandards

Der von uns festgesetzte Standard übersteigt die von Regierungen und internationalen Organisationen zur Verfügung gestellten Leitlinien und entspricht den neuen Regeln der FCC in Bezug auf die Entsorgung gebrauchter Satelliten innerhalb von fünf Jahren nach Außerbetriebnahme. Ferner ist er mit SSR konform, ein Nachhaltigkeitsratingsystem für Raumfahrtbetreiber, das hauptsächlich in Europa vorgeschlagen wurde. Zusammen mit Professor Yasuyuki Miyazaki vom Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Nihon werden wir aktiv an der Formulierung und Förderung internationaler Leitlinien, einschließlich der Bewerbung von SSR in der Asien-Pazifik-Region, arbeiten.

Maßnahmen zur Vermeidung von Weltraumschrott und Berücksichtigung globaler Umweltaspekte bei der Fertigung, die über die Vermeidung von Zusammenstößen hinausgehen

Letztes Jahr führten wir einen One-Stop-Service für Mikrosatelliten namens "AxelLiner" ein. Wir legten den "Green Spacecraft Standard 1.0" fest, der die Umweltbelastung bei der Herstellung von Raumfahrzeugen so weit wie möglich reduzieren und die Zunahme von Weltraumschrott verhindern soll. Die Sicherung der Nachhaltigkeit in der Raumfahrt geht über die Installation von Anti-Trümmer-Geräten hinaus und umfasst eine Vielfalt von Kriterien, um die ökologischen Auswirkungen von Satellitenprojekten während ihres gesamten Lebenszyklus zu minimieren, von der Konstruktionsphase von Satelliten bis zum Ende ihres Einsatzes, sowohl auf der Erde als auch im Weltraum. Darüber hinaus planen wir, die Leitlinien durch technologische Fortschritte und Gespräche in der Raumfahrtindustrie zu aktualisieren.

Als ökologisch fortschrittliches Unternehmen spielen wir beim Thema Nachhaltigkeit weiterhin eine Vorreiterrolle in der Branche, während wir unsere Geschäftstätigkeit auf der Erde und im Weltraum umweltfreundlich gestalten.

Weitere Informationen finden Sie hier.

https://www.axelspace.com/news/greenspacecraftstandard/

