The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.06.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2023
ISIN Name
DE000DK0T7L8 DEKA HPF MTN R2092
XS1432392170 STORA ENSO 16/23 MTN
DE0001370641 MECKLENB.-VORP.SA93A18
XS1405777316 BUNGE FIN.EUR 16/23
XS1433231377 DZ BANK MTN.16/23
IT0005121592 CA ITALIA 15/23 MTN
FI4000440227 TYOELLISYYSRAHASTO 20/23
DE0001104842 BUND SCHATZANW. 21/23
DE000DK0W5Y0 DEKA DL FESTZINS 20/23
XS2189614014 OMV 20/23 MTN
XS0914791412 SCOTTISH WIDOWS 13/23
CH0328111569 SWISS PRIME SITE 16-23 CV
FR0013183563 IPSEN S.A. 16/23
DE000BLB2TY7 BAY.LDSBK.OPF.
DE000A1X3NX5 BERLIN, LAND LSA14/23A423
CH0131610740 PFZ.SCHW.KT.BKN 11-23 411
DE000HLB2G30 LB.HESS.THR.CARRARA09I/15
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2023
ISIN Name
DE000DK0T7L8 DEKA HPF MTN R2092
XS1432392170 STORA ENSO 16/23 MTN
DE0001370641 MECKLENB.-VORP.SA93A18
XS1405777316 BUNGE FIN.EUR 16/23
XS1433231377 DZ BANK MTN.16/23
IT0005121592 CA ITALIA 15/23 MTN
FI4000440227 TYOELLISYYSRAHASTO 20/23
DE0001104842 BUND SCHATZANW. 21/23
DE000DK0W5Y0 DEKA DL FESTZINS 20/23
XS2189614014 OMV 20/23 MTN
XS0914791412 SCOTTISH WIDOWS 13/23
CH0328111569 SWISS PRIME SITE 16-23 CV
FR0013183563 IPSEN S.A. 16/23
DE000BLB2TY7 BAY.LDSBK.OPF.
DE000A1X3NX5 BERLIN, LAND LSA14/23A423
CH0131610740 PFZ.SCHW.KT.BKN 11-23 411
DE000HLB2G30 LB.HESS.THR.CARRARA09I/15