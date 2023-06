DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Chinas Zentralbank hat ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte von 2 auf 1,9 Prozent gesenkt und stellt damit 2 Milliarden Yuan (ca. 260 Millionen Euro) über ihre siebentägigen Repos zur Verfügung. Der Schritt kam, nachdem Notenbankchef Yi Gang kürzlich sagte, dass die Zentralbank "antizyklische" Anpassungen verstärken und die Finanzierungskosten für die Wirtschaft weiter senken werde. Jüngste Wirtschaftsdaten haben gezeigt, dass Chinas pandemische Erholung nach einem starken Aufschwung zu Beginn des Jahres ohne staatliche Anreize an Fahrt verloren hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Realeinkommen Mai 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.351,75 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.862,25 +0,4% Nikkei-225 32.997,90 +1,7% Hang-Seng-Index 19.451,74 +0,2% Kospi 2.637,89 +0,3% Shanghai-Composite 3.223,72 -0,2% S&P/ASX 200 7.136,70 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Die Börsen folgen den positiven Vorgaben von der Wall Street. Die Anleger richten ihre Blicke auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Allgemein erwartet wird, dass die Fed eine Pause in ihrem Zinserhöhungskurs einlegen wird. Angeführt werden die Aktienmärkte in der Region erneut von Tokio. Der Nikkei-Index setzt seine deutliche Aufwärtsbewegung seit vergangenem Freitag fort. Unter den Einzelwerten legen Softbank um rund 6,0 Prozent zu. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, befindet sich die Chip-Tochter Arm in Gesprächen mit möglichen strategischen Investoren, darunter Intel. Zudem wurde bekannt, dass Softbank für ein KI-Projekt eine Kooperation mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI eingeht. Die chinesischen Börsen zeigen sich mit einer uneinheitlichen Tendenz, nachdem die People's Bank of China (PBoC) ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satzes auf 1,9 Prozent von zuvor 2,0 Prozent gesenkt hat. Einige Marktteilnehmer erwarten nun, dass die chinesische Notenbank in den kommenden Tagen auch die mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) und die Loan Prime Rate (LPR) senken wird. Die Börse in Sydney notiert nach einem feiertagsbedingt langen Wochenende leicht im Plus.

US-NACHBÖRSE

Oracle ist in seinem vierten Geschäftsquartal dank eines starken Cloud-Geschäfts kräftig gewachsen. Die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis wurden übertroffen. Das Cloud-Geschäft legte um 54 Prozent zu. Die Aktie des Softwarekonzerns rückte nachbörslich um 3,6 Prozent vor, nachdem sie bereits zuvor im regulären Handel um 6,0 Prozent zugelegt hatte. NexTier Oilfield Solutions (+7,2%) und Patterson-UTI Energy (+12,2) führen einem Exklusivbericht des Wall Street Journal zufolge Gespräche über eine mögliche Fusion. Die Titel von Douglas Elliman rückten um 3,5 Prozent vor. Das Immobilienunternehmen hat seine Dividendenpolitik aktualisiert, um die Bilanz zu stärken. Die vierteljährliche Bardividende von 5 Cent je Aktie wurde gestrichen. Im Gegenzug wurde eine jährliche Aktiendividende von 5 Prozent je Stammaktie beschlossen. Duke Energy verkauft sein Geschäft mit kommerziellen erneuerbaren Energien für 2,8 Milliarden Dollar an Brookfield Renewable. Die Titel von Duke Energy zeigten sich unverändert, während die Brookfield-Aktie rund 2,0 Prozent einbüßte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.066,33 +0,6% 189,55 +2,8% S&P-500 4.338,94 +0,9% 40,08 +13,0% Nasdaq-Comp. 13.461,92 +1,5% 202,78 +28,6% Nasdaq-100 14.784,30 +1,8% 255,94 +35,1% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 871 Mio 826 Mio Gewinner 1.530 1.116 Verlierer 1.437 1.815 Unverändert 115 113

Fester - Vor allem die zinssensiblen Technologiewerte an der Nasdaq profitierten von der Spekulation auf eine Zinspause der Fed am Mittwoch. Aktuell wird eine solche Pause mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent eingepreist. Die Titel des Börsenbetreibers Nasdaq gaben um 11,8 Prozent nach. Er erwirbt für 10,5 Milliarden US-Dollar den Bankensoftwarehersteller Adenza. Oracle stiegen vor ihrem Zahlenausweis nach Börsenschluss um 6,1 Prozent. Wolfe Research hat die Aktie auf Outperform angehoben. Tesla (+2,2%) setzten ihre Gewinnstrecke fort, es war der zwölfte Tag in Folge mit Aufschlägen. Biogen stiegen um 1,5 Prozent. Das Alzheimer-Medikament Leqembi steht in den USA vor der Zulassung. Adobe-Aktien kletterten um 4,6 Prozent, unterstützt durch eine Reihe positiver Analystenkommentare. Carnival schossen um 12,5 Prozent nach oben. Zwei Analysten - von der Bank of America und von JP Morgan - äußerten sich bullisch zu dem Wert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,57 -2,9 4,60 15,3 5 Jahre 3,88 -3,5 3,92 -11,5 7 Jahre 3,82 -1,9 3,83 -15,5 10 Jahre 3,73 -0,8 3,74 -14,7 30 Jahre 3,88 -0,5 3,88 -9,2

Nachdem die Renditen am Rentenmarkt zuletzt mit den mittelfristigen Zinserwartungen in den USA gestiegen waren, tat sich dort am Montag wenig.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:53 % YTD EUR/USD 1,0796 +0,4% 1,0758 1,0745 +0,9% EUR/JPY 150,50 +0,2% 150,17 149,83 +7,2% EUR/GBP 0,8610 +0,2% 0,8597 0,8547 -2,7% GBP/USD 1,2539 +0,2% 1,2514 1,2572 +3,7% USD/JPY 139,41 -0,1% 139,59 139,44 +6,3% USD/KRW 1.273,33 -0,8% 1.283,36 1.287,69 +0,9% USD/CNY 7,1613 +0,2% 7,1456 7,1286 +3,8% USD/CNH 7,1711 +0,2% 7,1560 7,1482 +3,5% USD/HKD 7,8346 -0,0% 7,8349 7,8395 +0,3% AUD/USD 0,6764 +0,2% 0,6753 0,6746 -0,7% NZD/USD 0,6132 +0,1% 0,6122 0,6123 -3,5% Bitcoin BTC/USD 26.066,03 +0,5% 25.925,65 25.823,54 +57,0%

Der Dollarindex stagnierte. Der Euro zeigte leichte Stärke. Während bei der Fed mit einem Stillhalten in der Zinsthematik gerechnet wird, setzen Händler am Donnerstag bei der EZB auf eine weitere Zinserhöhung. Dies spreche kurzfristig für den Euro, hieß es zu den kleinen Aufschlägen. Die Gemeinschaftswährung tendierte um 1,0760 Dollar, nicht allzu weit entfernt von der 1,07er Marke, an der der Euro laut Händlern schon länger "festklebt".

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,34 67,12 +0,3% +0,22 -15,7% Brent/ICE 72,24 71,84 +0,6% +0,40 -13,7%

Am Erdölmarkt fielen die Preise: "Der jüngste Opec-Beschluss zur Fördersenkung ist schon wieder verpufft", sagte ein Marktteilnehmer. Die trüben Konjunkturaussichten sprächen nicht für einen Nachfrageschub. Insbesondere von der chinesischen Konjunkturentwicklung habe man sich mehr versprochen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,56 1.957,91 +0,1% +1,65 +7,4% Silber (Spot) 24,14 24,08 +0,3% +0,06 +0,7% Platin (Spot) 998,70 995,00 +0,4% +3,70 -6,5% Kupfer-Future 3,77 3,75 +0,4% +0,02 -1,2%

Der Goldpreis gab etwas von seinen jüngsten Gewinnen ab. Die Feinunze verlor 0,1 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

MEXIKO

Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Mexiko haben der Außenminister und die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt ihren Rücktritt angekündigt, um sich auf die Spitzenkandidatenkür der regierenden Morena-Partei konzentrieren zu können. Er wolle sich "ab heute einer anderen sehr wichtigen Aufgabe widmen", sagte Außenminister Marcelo Ebrard. Kurz zuvor verkündete Claudia Sheinbaum ihren Rücktritt und sagte, sie wolle "die erste Frau in der Geschichte Mexikos werden, die das Schicksal der Nation bestimmt".

ORACLE

Oracle ist in seinem vierten Geschäftsquartal dank eines starken Cloud-Geschäfts kräftig gewachsen. Die Erwartungen wurden übertroffen. Der Umsatz kletterte im Berichsquartal auf 13,8 Milliarden US-Dollar. Das Cloud-Geschäft legte um 54 Prozent zu, wechselkursbereinigt stieg es um 55 Prozent. Der Nettogewinn stieg um 0,9 Prozent auf 3,32 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) betrug 1,67 Dollar.

NETFLIX

könnte dieses Jahr erstmals ein Sportereignis live übertragen: Für den Herbst sei ein Promi-Golfturnier mit Profigolfern und Formel-1-Fahrern geplant, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Netflix befinde sich in frühen Gesprächen über das Golfturnier. Die Veranstaltung würde in Las Vegas stattfinden.

SOFTBANK

Die britische Chip-Tochter Arm erhält bei seinem Börsengang möglicherweise einen prominenten Ankerinvestor: Arm hat mit mehreren Unternehmen Gespräche über ein Investment geführt, darunter der Chipkonzern Intel, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die Verhandlungen seien in einem frühen Stadium. Zudem wurde auch bekannt, dass der Softbank für ein KI-Projekt eine Kooperation mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI eingeht.

TOYOTA

plant die weltweite Markteinführung von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) der nächsten Generation. Wie der japanische Automobilhersteller kürzlich auf einer technischen Informationsveranstaltung mitteilte, soll 2026 eine vollständige Produktpalette auf den Markt kommen. Toyota hat sich laut Mitteilung ein Basisabsatzziel von 1,5 Millionen Einheiten für 2026 und 3,5 Millionen Einheiten für 2030 gesetzt.

MICROSOFT/ACTIVISION BLIZZARD

Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC will die Übernahme des Videospiel-Herstellers Acitivision Blizzard durch den Technologie-Riesen Microsoft mit Hilfe der Justiz vorübergehend aufhalten: Die FTC beantragte am Montag bei einem Bundesgericht in San Francisco eine einstweilige Verfügung, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging. Diese sei notwendig, "um Schaden abzuwenden", solange die FTC prüfe, ob "die geplante Übernahme gegen US-Wettbewerbsgesetze verstößt".

