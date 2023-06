DJ Cairn Homes Plc Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc Transaction in Own Shares 13-Jun-2023 / 07:00 GMT/BST

13 June 2023

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 12 June 2023 it purchased a total of 200,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 100,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.1360 GBP0.9770 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.1140 GBP0.9580 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.1286 GBP0.9698

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 March 2023.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 672,893,317 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,187 1.1140 XDUB 08:17:15 00027786391TRDU1 1,256 1.1140 XDUB 08:21:26 00027786402TRDU1 1,267 1.1140 XDUB 08:26:25 00027786412TRDU1 457 1.1140 XDUB 08:39:06 00027786449TRDU1 1,090 1.1140 XDUB 08:39:06 00027786448TRDU1 1,106 1.1140 XDUB 08:39:06 00027786447TRDU1 1,125 1.1140 XDUB 08:39:06 00027786446TRDU1 1,128 1.1140 XDUB 08:49:52 00027786459TRDU1 207 1.1280 XDUB 09:05:28 00027786487TRDU1 2,402 1.1280 XDUB 09:05:29 00027786488TRDU1 1,312 1.1280 XDUB 09:10:32 00027786496TRDU1 2,323 1.1240 XDUB 09:17:37 00027786522TRDU1 849 1.1240 XDUB 09:17:37 00027786521TRDU1 84 1.1260 XDUB 10:26:49 00027786706TRDU1 207 1.1280 XDUB 10:27:43 00027786714TRDU1 1,320 1.1280 XDUB 10:27:43 00027786713TRDU1 4,084 1.1280 XDUB 10:27:44 00027786715TRDU1 466 1.1280 XDUB 10:27:44 00027786719TRDU1 1,212 1.1280 XDUB 10:27:44 00027786718TRDU1 414 1.1280 XDUB 10:27:44 00027786717TRDU1 1,678 1.1280 XDUB 10:27:44 00027786716TRDU1 3,656 1.1260 XDUB 10:33:22 00027786784TRDU1 421 1.1240 XDUB 10:57:08 00027786878TRDU1 762 1.1240 XDUB 10:57:08 00027786877TRDU1 1,317 1.1240 XDUB 11:04:59 00027786892TRDU1 1,182 1.1220 XDUB 11:05:10 00027786896TRDU1 651 1.1220 XDUB 11:05:10 00027786895TRDU1 1,327 1.1220 XDUB 11:05:10 00027786894TRDU1 539 1.1240 XDUB 11:35:11 00027787040TRDU1 712 1.1240 XDUB 11:35:11 00027787039TRDU1 1,238 1.1240 XDUB 11:44:16 00027787049TRDU1 1,251 1.1240 XDUB 11:53:14 00027787080TRDU1 1,270 1.1240 XDUB 12:02:51 00027787094TRDU1 6 1.1260 XDUB 12:12:32 00027787124TRDU1 1,318 1.1280 XDUB 12:12:48 00027787125TRDU1 2,450 1.1300 XDUB 12:57:28 00027787220TRDU1 3,701 1.1300 XDUB 12:57:28 00027787222TRDU1 1,167 1.1300 XDUB 12:57:28 00027787221TRDU1 723 1.1300 XDUB 12:57:28 00027787223TRDU1 1,109 1.1280 XDUB 13:20:45 00027787251TRDU1 1,129 1.1280 XDUB 13:20:45 00027787250TRDU1 1,101 1.1280 XDUB 13:20:45 00027787249TRDU1 1,088 1.1280 XDUB 13:45:13 00027787363TRDU1 3,370 1.1280 XDUB 13:45:13 00027787362TRDU1 126 1.1280 XDUB 14:07:37 00027787465TRDU1 1,020 1.1280 XDUB 14:08:20 00027787466TRDU1 201 1.1280 XDUB 14:08:20 00027787467TRDU1 1,217 1.1280 XDUB 14:15:00 00027787526TRDU1 1,459 1.1320 XDUB 14:51:47 00027787726TRDU1 235 1.1320 XDUB 14:51:48 00027787728TRDU1 1,224 1.1320 XDUB 14:51:48 00027787727TRDU1 564 1.1360 XDUB 14:54:53 00027787769TRDU1 886 1.1360 XDUB 14:54:53 00027787768TRDU1 5,985 1.1360 XDUB 14:57:15 00027787791TRDU1 1,197 1.1360 XDUB 14:57:15 00027787790TRDU1 1,180 1.1360 XDUB 14:57:15 00027787789TRDU1 1,294 1.1360 XDUB 14:57:15 00027787787TRDU1 2,312 1.1340 XDUB 15:15:33 00027787888TRDU1 2,329 1.1340 XDUB 15:15:33 00027787887TRDU1 1,279 1.1340 XDUB 15:15:33 00027787886TRDU1 1,157 1.1340 XDUB 15:30:33 00027787958TRDU1 2,422 1.1320 XDUB 15:30:39 00027787960TRDU1 641 1.1340 XDUB 15:43:45 00027788071TRDU1 580 1.1340 XDUB 15:43:45 00027788070TRDU1 1,138 1.1340 XDUB 15:46:21 00027788074TRDU1 1,250 1.1340 XDUB 15:50:21 00027788106TRDU1 1,264 1.1340 XDUB 15:54:42 00027788152TRDU1 1,108 1.1340 XDUB 15:58:58 00027788238TRDU1 27 1.1340 XDUB 15:58:58 00027788237TRDU1 1,208 1.1340 XDUB 16:02:56 00027788264TRDU1 1,194 1.1340 XDUB 16:06:56 00027788295TRDU1 272 1.1340 XDUB 16:10:36 00027788329TRDU1 133 1.1340 XDUB 16:10:36 00027788328TRDU1 858 1.1340 XDUB 16:10:36 00027788330TRDU1 1,148 1.1320 XDUB 16:14:13 00027788364TRDU1 1,286 1.1320 XDUB 16:14:13 00027788363TRDU1 1,293 1.1320 XDUB 16:14:13 00027788362TRDU1 1,159 1.1320 XDUB 16:16:18 00027788376TRDU1 1,182 1.1300 XDUB 16:20:45 00027788427TRDU1 1,510 1.1300 XDUB 16:26:39 00027788593TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (STG) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,205 0.9630 XLON 09:05:17 00027786483TRDU1 2,420 0.9630 XLON 09:05:17 00027786484TRDU1 2,322 0.9670 XLON 09:16:37 00027786519TRDU1 965 0.9580 XLON 09:20:25 00027786538TRDU1 395 0.9610 XLON 09:41:09 00027786581TRDU1 2,491 0.9630 XLON 09:51:33 00027786605TRDU1 520 0.9630 XLON 09:53:33 00027786612TRDU1 2,490 0.9660 XLON 10:09:55 00027786651TRDU1 2,362 0.9660 XLON 10:14:39 00027786673TRDU1 811 0.9670 XLON 10:27:42 00027786712TRDU1 1,676 0.9670 XLON 10:27:42 00027786711TRDU1 543 0.9640 XLON 10:33:22 00027786785TRDU1 10 0.9640 XLON 10:33:22 00027786792TRDU1 307 0.9640 XLON 10:33:22 00027786791TRDU1 346 0.9640 XLON 10:33:22 00027786790TRDU1 417 0.9640 XLON 10:33:22 00027786789TRDU1 272 0.9640 XLON 10:33:22 00027786788TRDU1 1,826 0.9640 XLON 10:33:22 00027786787TRDU1 83 0.9640 XLON 10:33:22 00027786786TRDU1 947 0.9640 XLON 10:33:22 00027786793TRDU1 1,191 0.9640 XLON 11:14:53 00027786944TRDU1 126 0.9640 XLON 11:14:53 00027786943TRDU1 358 0.9640 XLON 11:14:53 00027786942TRDU1 480 0.9640 XLON 11:14:53 00027786941TRDU1 135 0.9640 XLON 11:29:56 00027787027TRDU1 98 0.9640 XLON 11:30:52 00027787030TRDU1 1,676 0.9640 XLON 11:30:52 00027787029TRDU1 341 0.9640 XLON 11:30:52 00027787031TRDU1 2,254 0.9660 XLON 11:46:20 00027787053TRDU1 2,285 0.9660 XLON 12:02:58 00027787095TRDU1 609 0.9670 XLON 12:20:07 00027787139TRDU1 6 0.9670 XLON 12:20:07 00027787138TRDU1 1,620 0.9670 XLON 12:20:07 00027787137TRDU1 83 0.9690 XLON 12:36:31 00027787160TRDU1 2,216 0.9690 XLON 12:36:31 00027787161TRDU1 83 0.9700 XLON 12:52:13 00027787196TRDU1 2,383 0.9680 XLON 12:57:28 00027787218TRDU1 2,084 0.9680 XLON 12:57:28 00027787217TRDU1 2,193 0.9700 XLON 12:57:28 00027787219TRDU1 2,138 0.9670 XLON 13:30:56 00027787302TRDU1 2,359 0.9670 XLON 13:39:54 00027787329TRDU1 2,464 0.9670 XLON 13:50:42 00027787367TRDU1 2,292 0.9670 XLON 14:03:37 00027787451TRDU1 2,385 0.9670 XLON 14:14:49 00027787525TRDU1 380 0.9720 XLON 14:51:30 00027787718TRDU1 8,572 0.9720 XLON 14:51:30 00027787719TRDU1 668 0.9760 XLON 14:54:48 00027787766TRDU1 2,501 0.9760 XLON 14:55:25 00027787771TRDU1 834 0.9760 XLON 14:57:15 00027787788TRDU1 4,834 0.9760 XLON 14:57:15 00027787786TRDU1 456 0.9760 XLON 14:57:15 00027787785TRDU1 2,269 0.9750 XLON 15:15:33 00027787883TRDU1 89 0.9740 XLON 15:15:33 00027787889TRDU1 143 0.9740 XLON 15:15:33 00027787885TRDU1 630 0.9740 XLON 15:15:33 00027787884TRDU1 1,445 0.9740 XLON 15:15:33 00027787890TRDU1 2,069 0.9750 XLON 15:30:33 00027787957TRDU1 6,623 0.9730 XLON 15:44:12 00027788072TRDU1 2,133 0.9760 XLON 16:05:58 00027788280TRDU1 2,392 0.9770 XLON 16:11:46 00027788340TRDU1 6,454 0.9750 XLON 16:14:13 00027788361TRDU1 3,241 0.9740 XLON 16:27:16 00027788603TRDU1

