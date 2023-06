Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag dürfte der deutsche Aktienmarkt an seine Gewinne vom Wochenauftakt anknüpfen. Positive Vorgaben liefern die US-Börsen vom Vorabend, wo die Anleger vor allem bei den Technologiewerten an der Nasdaq stark zugriffen. Der X-DAX, Indikator für den DAX, signalisierte 35 Minuten vor Handelsbeginn ein Plus von 0,6 Prozent auf 16.197,98 Punkte und damit den höchsten Stand seit drei Wochen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am Dienstagmorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...